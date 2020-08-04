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增速连续四个月提升 网络零售抗风险优势进一步凸显

李子晨

2020年08月04日07:44  来源：国际商报
 
原标题：网络零售抗风险优势进一步凸显

　　■ 本报记者 李子晨

　　在新冠肺炎疫情背景下，上半年网络零售市场表现出较强的抗冲击和抗风险能力。国家统计局数据显示，1-6月网上零售额达5.15万亿元，同比增长7.3%，增速连续四个月提升，6月当月增幅达18.6%。

　　日前，商务部发布《2020年上半年网络零售市场发展报告》也指出，上半年，我国及全球多个国家先后经历新冠肺炎疫情冲击，导致国际贸易阻滞、经济活动停滞。在此背景下，以网络零售为代表的各类线上消费、新型消费发展迅猛，极大促进了消费回补和消费升级，成为扩内需的重要支撑力量。

　　网络零售为内循环提供动能

　　疫情期间，“宅经济”爆发，商品消费向线上转移明显，特别是实物商品网上销售增长迅猛。《报告》显示，上半年实物商品网上零售额为43481亿元，同比增长14.3%，高于社会消费品零售总额同比25.7个百分点；占社会消费品零售总额的比重为25.2%，比去年同期提高5.6个百分点，成为消费市场的稳定器。

　　根据国家统计局数据，实物商品网络消费中，吃类和用类商品分别增长38.8%和17.3%，穿类商品下降2.9%。根据商务大数据平台监测，服装鞋帽、针纺织品网络零售额占实物网络零售额的比重最高，为20.2%。绝大多数品类在线消费在上半年实现了正增长，其中粮油食品、中西药品等“刚需”商品保持较高增速，同比均高于40%。

　　在服务商品网络消费方面，吃、游、娱逐渐回暖，医疗、教育蓬勃发展。上半年，在线餐饮市场规模同比下降14.9%，但3月份开始零售额逐步上涨，5、6月同比实现正增长；在线旅游零售额上半年同比下降41.3%，4-6月份短途游，省内游、周边游日趋回暖；上半年影院票房同比下降92.4%，除电影外，6月份在线文娱场次数环比上月增长38.3%。

　　与此相对应，上半年在线医疗患者咨询比去年同期增长124.1%，二季度在线预约挂号数有所提升，比去年同期增长9.6%；上半年在线教育网络零售额同比增长180.5%，初高中课外辅导需求移至线上，中等教育服务爆发增长，网络零售额同比增长超过10倍。

　　在商家类别方面，上半年，商务大数据重点监测的网络零售平台上的店铺数量为1968.8万家，同比增长3.8%。其中，实物商品店铺数895.3万家，占比45.5%。疫情期间，中小卖家在面对疫情时受到的考验更为严峻，而B2C凭借其供应链和资金等优势展现出更强的抗风险能力，市场优势进一步显现。上半年B2C网络零售额同比增长10.5%，比C2C增速快13.3个百分点，占网络零售额的比重为76.7%。

　　网络生态助力保企业稳就业

　　作为经济领域的新动能，网络零售在上半年以其自身强大的优势和生态体系，通过线上化转型提高企业经营韧性、为中小微企业赋能纾困、新模式催生新岗位新职业等方式，成为保市场、稳就业的重要力量。

　　疫情期间，线下门店、企业和商家是获得现金流的重要抓手。通过入驻电商平台、开展直播带货、经营会员微信群等数字化方式，企业加快复工复产进程。商务大数据显示，4月底主要电商平台内活跃商家数量已超过了疫情前水平，截至6月，活跃店铺数比疫情前多34万家。

　　同时，电商平台通过科技赋能、资源赋能等方式全力支持中小企业生存发展，如京东数科为中小企业提供区块链电子合同、智能供应链数据服务在内的多项数字化解决方案；阿里巴巴启动“春雷计划”，通过激活数字化产业带等重要举措，利用C2M反向定制模式助力工厂线上直销。

　　受疫情推动，2020年成为直播电商的井喷之年。根据商务大数据监测，上半年电商直播超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数量2000万。新模式也催生了新岗位和新职业，网络直播、网络营销、网上外卖等新模式创造了大量的就业岗位。据教育部统计，上半年互联网和电子商务类的岗位总数猛增，比2019年增加了近13万个。截至6月15日，直播行业的招聘需求比去年同比上涨1.35倍。

　　跨境电商成外贸业态重要支撑

　　《报告》显示，上半年，在增设跨境电子商务综合试验区、支持海外仓布局等新举措的持续推动下，跨境电商取得较快发展，成为疫情时期外贸业态的重要支撑。今年1-5月，通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额达717.3亿元，同比增长22.4%。其中进口441.7亿元，同比增长23.0%；出口更是逆势增长，达275.6亿元，同比增长21.6%。外贸企业在特殊时期利用跨境电商、网上交易等外贸新模式实现生存发展。

　　今年政府工作报告中明确提出“支持出口产品转内销”。主要电商平台发挥自身渠道优势，为外贸企业打开国内市场。通过发挥流量、模式优势，为外贸企业提供推广、引流和销售服务，成为外贸企业拓展国内市场的重要渠道。如平台利用C2M反向定制模式,将消费数据反馈给外贸企业助力其精准生产；平台发挥流量和模式优势，帮助企业通过直播、社交、游戏化等营销创新手段助力企业发展。“双品网购节”期间，近万家外贸工厂在电商平台开店参与促销，取得良好收益。

　　值得一提的是，借助数字化工具和手段，第127届广交会以“云端”方式圆满落幕，打通了国际经贸合作新渠道。近2.6万家境内外参展企业通过图文、视频、3D等形式上传海量展品，实现了“云”上全球采购。此次广交会举办5场贸易合同“云签约”和24场采购商“云推介”活动，其中涉及俄罗斯、蒙古、印尼等8个“一带一路”沿线国家，占比达到38%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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