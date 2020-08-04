原标题：楼市复苏调控从紧 购房者信心指数上升

不知不觉7月已过去，回看楼市整体仍然延续复苏态势。接受中国经济时报记者采访的专家表示，2020年是房地产调控政策频出台的一年，政策的变动无法脱离“房住不炒”基调下的因城精准施策，预计下半年房地产调控这根弦依旧会时刻紧绷，以便更好地落实“稳地价、稳房价、稳预期”的长期调控目标。

克而瑞市场月报数据显示，7月，楼市供求环比阶段性回调，但同比已由负转正，延续复苏态势。一线供不应求，上海、广州需求相对坚挺。二三线涨跌参半，既有宁波、东莞调控加码下成交依旧高热不退，也有重庆、昆明、长春等需求透支后回调显著。重点城市二手住房环比微降而同比增16%，北京、南京、深圳、杭州等热点城市交易依旧活跃。土地成交量价齐跌，溢价率在调控政策收紧、二三线城市优质土地供应力度减弱的影响下出现下滑。

随着成交稳步恢复，房企推货积极性高。7月，一线城市成交面积为288万平方米，同比、环比齐增。上海、广州虽供应缩量，但成交热度不减，环比持平，同比分别增长36%和18%。深圳月中收紧调控，涉及升级限购、升级限贷、调升非普通住房首付比例、增加一二手房交易税，在政策打压下，深圳需求表现相对坚挺，7月新房成交面积仍达40万平方米，环比仅小幅微跌2%，同比持平。

7月，二三线城市成交面积2621万平方米，环比下降3%，同比增长7%。不同城市间行情相对独立，武汉、青岛、宁波、西安、东莞、合肥、无锡、大连、福州、厦门10个城市成交热度延续，重庆、天津、昆明、长春、南宁、苏州、海口等二线城市成交量稳步下跌。

克而瑞地产研究专家表示，近期，深圳、杭州、东莞、南京、宁波等纷纷收紧调控，8月整体成交动能略有不足，随着前期因疫情积压的购房需求逐步释放殆尽，刚需购买力受限仍是制约楼市增长的重要因素。

从二手房市场看，成交规模在年中冲高后，7月略有回落。全国8个重点城市成交总量为607万平方米，环比降6%。但较2019年同期增长16%。因此，7月热点城市整体成交规模仍处于历史较高位置，北京、南京、深圳、杭州等城市继续领涨。

中共中央政治局会议再次强调，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，促进房地产市场平稳健康发展。

亿翰智库华北区域研究总监彭建对中国经济时报记者表示，尽管最近调控政策频出，但政策变动始终没有脱离“房住不炒”基调下的因城精准施策，若市场一旦过热或出现不规范现象，政策会出现新一轮收紧。货币环境整体处于宽松状态，目的在于扶持实体经济发展，预计下半年房地产行业融资环境大概率再度趋紧。

在7月召开的中央房地产工作座谈会上重提“房住不炒”，深圳、南京等城市相继出台调控新政以修正上半年出现的市场乱象。虽然7月深圳二手房成交规模在新政前夕抢跑，同比仍增58%，但二手房市场作为“支持刚需、打击投机”的着力点之一，深圳、南京的“限离婚、限贷、增税”等政策后续将在其他市场较热城市全面铺开，届时，部分城市二手房成交规模将有所回落。

58同城、安居客的报告显示，2020年7月，全国重点监测67城新房在线均价每平方米16458元，环比上涨0.04%，其中，36城新房在线均价环比上涨。全国重点监测67城的二手房挂牌均价每平方米15597元，环比上涨0.54%，有50城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。相较6月，7月份房地产市场找房热度有所回升，总体波动不大，购房者信心指数环比上涨3.1%。

58安居客房产研究院分院院长张波对本报记者表示，7月调控从紧的信号较为明显，宁波、杭州、东莞、南京等地纷纷出台调控政策直指楼市过热，从近期调控措施看，针对非自住类需求调控政策不断加码，堵住假离婚等调控漏洞是方向。多地纷纷加大对市场乱象的打击力度。房地产工作座谈会重申“房住不炒”、因城施策，强调“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”，提出对楼市变化要及时采取有针对性的政策措施，预示着下半年房地产调控这根弦会时刻紧绷，对楼市“三稳”会抓得更紧更及时，三季度楼市热度降温或有一定显现。

(责编：李都也(实习生)、李栋)