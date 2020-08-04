A股8月能否延续牛市预期

7月份，A股迎来“七翻身”，上证指数、深证成指、中小板指及创业板指分别上涨10.90%、13.72%、13.38%、14.65%。8月份，A股行情是牛市延续还是牛市夭折，成为了投资者关注的焦点。

A股指数集体上涨，对投资者信心产生提振作用。沪市量能放大，7月成交13.24万亿元，为2016年以来单月之最。沪深两市日成交频超万亿元，券商股成为上涨的“旗手”。在牛市预期升温的助推下，投资者风险偏好提升。截至7月30日，7月沪深两市融资余额增长2339.37亿元。由此，两市融资余额升至13653.11亿元，创近5年新高。

剔除当月上市新股，7月共有26只个股涨幅超100%。赚钱效应凸显，场外资金入市积极性提高。有统计显示，截至7月31日晚，当月134只新成立基金发行份额达5117.23亿份，创新成立基金单月发行份额历史新高。

投资者期待A股全面牛市，但行情分化依然较为明显。一边是龙头股持续强势，另一边则是ST股与退市股深陷大跌“重灾区”。退市银鸽、盛运退、神雾退、天宝退、退市美都等退市整理期股票，7月份分别下跌79.35%、62.50%、59.38%、48.94%、42.42%。*ST中昌、*ST瀚叶、*ST新亿、*ST天夏等，7月跌幅也超过40%。

不少机构倾向于A股未来仍表现为结构性行情。中泰证券首席经济学家李迅雷近日指出，中国经济步入到一个存量经济主导的时代。增量经济时代是做大“蛋糕”的过程，而存量经济时代是如何切分“蛋糕”的过程，因此，在投资上还是要抓大放小。头部企业会“强者恒强”，尾部会越来越弱。兴业证券全球首席策略分析师、经济与金融研究院副院长张忆东认为，中国核心资产的结构性长牛将立足于中国经济中长期三大动力：科技创新、内需扩张、改革开放。中国核心资产将呈现出竞争力不断提升的大趋势，甚至成为全球赢家。交通银行金融研究中心副总经理、首席研究员唐建伟表示，随着注册制持续推进，预计未来市场盈利向头部企业集中，“强者恒强”的趋势仍会延续下去。

机构对8月份的行情谨慎乐观。中信证券预计，8月份，A股将依旧处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中。市场流动性整体保持平衡，政策宽松的共识也将重新凝聚。国泰君安称，历史筹码密集区域，叠加外部不确定因素、宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题，突破3500点还需要时间。

除了牛市预期能否延续，A股受关注的主要还有两点，第一，市场风格会不会切换。第二，半年报行情如何演绎。从机构的预测来看，仍较为看好大消费与科技股。随着创业板注册制的全面实施，创业板个股涨跌幅限制从10%放宽至20%。创业板改革给科技股带来的利好有望延续，科技股继续受到机构资金青睐。但投资者也要看到，注册制加快优胜劣汰，使缺乏基本面支撑的个股面临“杀估值”的压力。

8月是A股上市公司半年报披露最为密集的时期。水井坊7月股价创历史新高，一度较6月末大涨40%以上。但半年报显示，疫情导致的保持社交距离、聚会和宴席的管控，使白酒最为依赖的社交场景和聚集式消费受到较大冲击，水井坊上半年业绩下滑69.64%。水井坊最新股价较7月高点回落超过25%，面临一定估值压力。再看格力电器，疫情期间空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱，导致上半年业绩预计下降48%至54%。格力电器受到基本面的影响，7月股价仅微涨0.60%，远落后于同期大盘。虽然疫情冲击是暂时的，但给投资者的情绪带来了影响，有的行业受冲击较大，短期内很难得到完全修复。

值得一提的是，近日一则来源为上海证交所的单账户年化收益的统计数据显示，A股散户，无论是账户在10万元以下的“超级小散”，还是资金量在千万元级别以上的超高净值人群，2016年1月至2019年6月期间的单账户平均年度收益均为负值，只有机构投资者和公司法人投资者在此统计区间内实现了单账户的平均年化正收益。这意味着，普通投资者越来越不适合参与短线交易，应树立中长期投资理念，借道专业资产管理机构参与资本市场。

7月中旬上证指数反弹至3458点受阻，部分投资者产生了“恐高感”。面对反弹后的A股，个人投资者缺乏择时交易的能力，市场也越来越凸显“炒股不如买基金”。今年以来，截至7月31日，主动偏股型基金平均收益率达35%左右。其中，表现最好的基金年内业绩实现翻番。看来，今年炒股收益率没能跑赢大盘的个人投资者，可考虑利用公募基金的专业能力，通过长期投资来分享收益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)