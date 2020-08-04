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制造业PMI超预期回升 下半年经济复苏稳步启航

2020年08月04日07:50  来源：经济参考报
 

　　8月3日公布的7月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得52.8，较6月提高1.6个百分点，跃升至2011年2月以来最高。这一趋势与官方制造业PMI基本一致。国家统计局日前公布的制造业PMI录得51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于扩张区间。业内指出，两个制造业PMI表现均超出市场预期，生产、需求两端持续回暖，下半年经济开局向好，这为经济持续复苏释放了积极信号。

　　数据显示，财新中国制造业PMI 7月录得52.8，超过6月份的51.2，制造业景气状况进一步改善。目前产出已连续五个月保持扩张，为九年半以来最高增速。业界普遍预期，未来12个月产出会超过目前水平。新接业务量稳步增长，创下2011年初以来最显著增速。财新智库高级经济学家表示，财新中国制造业继续保持上升势头，反映出新冠肺炎疫情后制造业的持续扩张和经济景气度的持续回升。

　　财新制造业PMI走势与官方制造业PMI基本一致。国家统计局日前公布的7月制造业PMI录得51.1%，延续上月稳中有升的走势，在调查的21个行业中，有17个行业PMI高于临界点，较上月增加3个，景气范围有所扩大。从分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，表明制造业生产量环比持续增长，市场需求逐步回暖，原材料供应商交货时间继续加快。

　　国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数回升明显。需求逐步回暖，新订单指数连续3个月回升。随着全球主要经济体逐渐放松隔离封锁措施恢复经济活动，以及我国出台的一系列稳外贸政策措施落地生效，制造业进出口也有所回暖。企业对近期行业恢复态势保持乐观。

　　业内指出，两个制造业PMI表现均超出市场预期，这为下半年经济持续复苏释放了积极信号，随着扩内需等政策更快落地见效，中国经济有望继续保持回升态势。

　　值得一提的是，国家发展改革委日前召开上半年发展改革工作视频会议时强调，要突出工作重点，着力稳定经济运行，细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措。

　　“下半年，在国内疫情影响持续减弱、宏观政策全面发力、市场预期不断改善的情况下，受到抑制的消费和投资需求将加速释放，经济复苏进程将明显加快。”国务院发展研究中心原副主任王一鸣日前在接受《经济参考报》记者采访时表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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