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7月份40城市土地成交均价创新高

王璐

2020年08月04日07:51  来源：经济参考报
 

8月3日，北京土地市场迎来8月份首场土地拍卖，挂牌出让2宗地块，均位于大兴亦庄片区，总起始价为133.93亿元，总用地面积逾35万平方米。

同日，易居房地产研究院发布《2020年7月40城土地市场报告》显示，7月份土地市场仍然保持较高热度，受监测的40城市土地成交量、地价和溢价率仍有所上行，但幅度明显收窄，未来几个月或降温。

根据报告，7月份，受监测的40个典型城市土地成交建筑面积6540万平方米，环比增长9%，同比增长24%。随着多个城市调控政策的收紧，成交量增幅已经明显收窄。

从地价情况来看，7月份40个城市土地出让收入为3674亿元，环比下降6%，同比增长33%；土地成交均价为6041元/平方米，再创历史新高，环比上涨1.2%，涨幅收窄；土地成交平均溢价率为16.3%，与6月相比上升0.6个百分点，增幅减小。

综合来看，7月份的土地市场行情显示，一线城市成交量下降，地价微涨，基本保持平稳；二线城市量增价平；三线城市二季度以来地价涨幅最大，土地溢价率也较高，但7月成交量已经停止增长，地价涨幅也明显收窄。

“无论是考虑政策层面还是市场自身规律，未来几个月土地市场都将有所降温。随着调控政策收紧城市逐渐增加，未来几个月40城市土地市场量价将出现回落。”易居研究院研究员王若辰说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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