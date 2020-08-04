7月份40城市土地成交均价创新高

8月3日，北京土地市场迎来8月份首场土地拍卖，挂牌出让2宗地块，均位于大兴亦庄片区，总起始价为133.93亿元，总用地面积逾35万平方米。
同日，易居房地产研究院发布《2020年7月40城土地市场报告》显示，7月份土地市场仍然保持较高热度，受监测的40城市土地成交量、地价和溢价率仍有所上行，但幅度明显收窄，未来几个月或降温。
根据报告，7月份，受监测的40个典型城市土地成交建筑面积6540万平方米，环比增长9%，同比增长24%。随着多个城市调控政策的收紧，成交量增幅已经明显收窄。
从地价情况来看，7月份40个城市土地出让收入为3674亿元，环比下降6%，同比增长33%；土地成交均价为6041元/平方米，再创历史新高，环比上涨1.2%，涨幅收窄；土地成交平均溢价率为16.3%，与6月相比上升0.6个百分点，增幅减小。
综合来看，7月份的土地市场行情显示，一线城市成交量下降，地价微涨，基本保持平稳；二线城市量增价平；三线城市二季度以来地价涨幅最大，土地溢价率也较高，但7月成交量已经停止增长，地价涨幅也明显收窄。
“无论是考虑政策层面还是市场自身规律，未来几个月土地市场都将有所降温。随着调控政策收紧城市逐渐增加，未来几个月40城市土地市场量价将出现回落。”易居研究院研究员王若辰说。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】