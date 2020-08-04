创业板注册制首批企业今申购 交易制度将现重大变化

第一批创业板注册制公司即将发行申购。按照深交所安排，8月4日，包括锋尚文化和美畅股份在内的两家企业将进行网上申购，这是创业板改革并试点注册制后首批进行网上网下发行的企业。除了上述两家企业外，本周还将有4家创业板企业进行申购。

公开资料显示，锋尚文化成立于2002年，公司以创意设计为核心，业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务。锋尚文化此次发行价格为138.02元，发行市盈率为41.20倍。美畅股份成立于2015年，自成立以来主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。美畅股份此次发行价格为43.76元，发行市盈率为46.09倍。

稍早之前，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司、中国证券金融股份有限公司，组织各市场参与主体于近期正式上线创业板改革并试点注册制相关技术系统，并同步启用交易、结算新数据接口。自7月27日起，新技术系统全面支持市场主体开展注册制下创业板股票及存托凭证网上发行、交易结算、融资融券等相关业务需求。

随着创业板注册制的全面实施，创业板交易规则也将发生深刻变化。新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易后涨跌幅限制比例由之前的10%提高至20%，向科创板看齐。在第一家创业板注册制股票上市当天，创业板全部存量股票的竞价交易将实行20%的价格涨跌幅限制。新的交易制度还增加临时停牌机制，在无涨跌幅限制下，较开盘首次上涨或下跌达到或超过30%和60%的，各停牌10分钟。创业板注册制实施之后，部分股票名称中可能会出现字母标识，比如“N”“C”“U”等，其中N代表股票上市首日，C代表股票上市后次日至第五日，U表示该公司尚未盈利。此外，此次改革还引入了盘后定价交易方式，增加了连续竞价期间“价格笼子”，设置单笔最高申报数量上限等等。

对于计划参与打新的投资者而言，按照新的创业板投资者适当性管理办法，如果是新开通创业板权限的投资者，须在开通前的20个交易日内，日均账户资产超过10万元，且具备两年以上投资经验。参与打新的投资者，还要持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证，总市值在1万元以上。创业板存量普通投资者则须重签新版《创业板投资风险揭示书》。

国盛证券指出，从时间节奏来看，6月12日深交所发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排，而本次启动创业板注册制及存托凭证的网上发行，相隔仅一个多月，落地速度较快。这反映出优质上市公司资源十分稀缺，全球交易所之间的竞争加剧，后续资本市场改革创新有望持续快速推进。深交所则表示，将扎实有序做好注册制下创业板企业发行承销相关工作，促进形成公平合理有效的发行定价机制，切实维护市场安全稳定运行，保障创业板改革并试点注册制平稳落地。

(责编：李都也(实习生)、李栋)