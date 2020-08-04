青海“隐形首富”被指“假文件”豪夺千亿矿权

《经济参考报》记者查询工商登记资料发现，兴青公司为家族性企业，由父子四人持股，股权结构为：马登科（其父）占股20%，马少伟占股40%，马邵云（其弟）占股20%，马邵雄（其弟）占股20%。据了解，马登科曾任青海省政协委员；马少伟则曾是西宁市政协委员，因实际控制和运营聚乎更矿区一井田煤矿，被当地人称为青海“隐形首富”。

两年前，《经济参考报》曾披露兴青公司凭借一纸疑似造假的青海省商务厅红头文件，非法将青海省紫金矿业煤化有限公司（以下简称“紫金公司”）全部股权据为己有，而此前陕西金土地实业有限公司（以下简称“金土地公司”）就其出资紫金公司与兴青公司以“零投资”夺走紫金公司估值千亿元的聚乎更一井田矿权，引发金土地公司长达15年的维权诉讼。

这场假文件夺取千亿矿权纠纷曾引起广泛的社会关注。据悉，商务部、青海省纪委最终查明，作为决定聚乎更一井田千亿矿权归属的关键证据，青海省商务厅发出上述红头文件即作收回撤销处理，其为无效文件即无效证据。2020年5月，陕西省西安市中院一审判决认定，金土地公司为紫金公司实际出资人。

据了解，在青海商界，让马少伟名声远扬的不仅仅是其涉足木里煤炭开采多年拥有巨额财富，更因为其拥有深厚的政商关系，在两者之间行走得游刃有余。2019年1月，青海省自然资源厅的相关公示显示，马少伟任法定代表人的青海不冻泉矿泉水有限公司，以1870万元的对价获得青海海西州茫崖小冒泉地区162.82平方公里的钾盐矿预查探矿权。据专业人士测算，该区域钾盐矿区块矿藏市值应在百亿元以上。

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