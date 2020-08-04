汇丰上半年净利减77% 2020年坏账拨备最高或130亿美元

中新经纬客户端8月3日电 据外媒报道，因预期信贷损失增加，汇丰控股上半年税前利润暴跌65%，净利润锐减77%。
据华尔街日报中文网报道，汇丰控股上半年净利润同比大幅下滑，主要是因为预期信贷损失增加。
报道称，汇丰控股上半年净利润为19.8亿美元，较上年同期的85.1亿美元锐减77%。汇丰控股称，上半年收入降幅相对较小，从上年同期的293.7亿美元降至267.5亿美元，一定程度上受到利率下降影响。
另据路透中文网报道，因新冠病毒疫情及其对业务的影响，迫使汇丰控股提高了贷款损失拨备。汇丰控股今年1-6月税前利润为43.2亿美元，低于去年同期的124.1亿美元，同比下降65%，降幅大于预期。
报道称，汇丰控股的财报凸显全球银行业者增加缓冲以吸收不良贷款的趋势。当前，从航空业到零售和酒店等各领域的公司都在受到新冠疫情的冲击。文件显示，该行上半年的信贷减损拨备猛增至69亿美元，而上年同期为10亿美元。第一季已经拨备30亿美元来弥补贷款损失。
据报道，汇丰控股表示，2020年坏账拨备总额可能在80亿美元至130亿美元之间，高于4月时的预期，这反映了全球经济前景趋于暗淡以及第二季度实际亏损大于预期。
汇丰控股还警告说，由于信贷评级下降影响其风险加权资产比率，预计今年核心资本比率将受到打击。这是衡量财务实力的关键指标。
公开报道显示，疫情在全球扩散蔓延给金融市场带来巨大压力，身为全球银行业巨头之一的汇丰银行也受到影响。路透中文网6月中旬报道称，汇丰控股将恢复搁置的大规模裁员计划，中期裁减大约35000个岗位。(中新经纬APP)
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