新华社上海8月3日电 题：培训三个月拿“高薪”？起底人工智能“速成班”忽悠大法

新华社记者胡洁菲、何欣荣

“学完Python，可以上天”“零基础入门，小白三天也能学会”……近期，社会上兴起了各种人工智能“速成”班，声称可以通过几个月的学习，实现“转行”和人生逆袭。

记者调查发现，这类机构往往存在讲师资质参差不齐、学员简历造假、培训效果被夸大等问题。专家认为，作为一个面向未来的产业，人工智能方兴未艾。但行业出现的“虚火”，也给了教培行业“投机取巧”的机会，消费者对此需要保持“冷思考”。

上至68岁、下至13岁，都在学Python？

“清华大学毕业生、高素质海归、普通本科毕业生竞争同一个工作岗位，为何最后只有普通本科毕业生被录用？”

“因为，只有他会用Python。”

最近，在微博、抖音等社交平台，类似内容的短视频随处可见。不仅如此，它们一般还会被配上“你要悄悄学Python，然后惊艳所有人”“如果你不满足于工作现状，一定要掌握Python”“三天入门，一行代码教你开启电脑上帝模式”之类的“鸡汤”解说，对于有职业焦虑的人群来说，吸引力极强。

“我的学员里面，上至68岁，下至13岁，人人都在学Python。”职业培训机构达内教育的一位售课人员说，人工智能时代，无论是出于职业发展的需要，还是锻炼逻辑思维能力的需要，Python必须得学。

Python是什么？为何这么火？

简单来说，Python与JAVA、C++一样，是一种计算机语言编程工具。相较于后两者，它入门更容易，对没有编程基础的初学者更友好。

Python在教培市场火爆，与人工智能的“走红”有着密切关系。

近年来，人工智能的“火”逐渐从学界“烧”到业界。据不完全统计，2019年底，我国人工智能企业数量超过2600家，各地方政府共出台人工智能相关政策270多项。

各类高薪“神话”更是让不少人心生向往。2019年，华为签发了一份总裁办电子邮件，宣布对8位2019届顶尖博士毕业生实行年薪制管理，最高上限达201万元，而这8人中不少来自人工智能专业，引发广泛关注。

朝阳产业、“钱”景可期、人才缺口大，作为人工智能算法工具之一的Python因此也受到很大关注。“Python+人工智能”速成班由此充斥大街小巷、线上线下。

简历虚构、讲师信息不实，“速成班”猫腻多

“Python+人工智能”培训班火爆本是市场行为，无可厚非。然而，在“炒概念”的“歪风”之下，各类打着“速成班”旗号的培训机构往往为了吸引学员做出虚假宣传，甚至是违规违法行为。

——只要识字、懂电脑，三个半月“包教包会”？

“Python是三大编程语言中最简单的一个，只要初中英语水平就能入门”“识字、懂电脑就能学，三个半月包教包会”……在某培训机构的官网上，这类弹窗充斥着页面。

不仅如此，为了招揽学员，这类机构还会穷尽一切“大词儿”：“豆瓣和谷歌网的主要设计语言就是Python”“人工智能时代不学Python，就永远落伍了”……

——说是线下授课，结果是“线下视频课”。

“电话里忽悠得特别好，说什么校区环境优美、老师专业，线下授课，搞了半天是视频授课。”今年大四的小李说，在销售人员的鼓动下，他脑子一热报了相关课程，三个半月要24800元。去了才知道虽然是坐在教室上课，但还是线上授课。

每个班配备的“项目经理”背景也成谜。在销售人员的介绍中，他们至少有三至五年知名企业编程经验。然而，记者在招聘平台上搜索，发现该机构位于南京的“项目经理”岗位薪资仅6000元/月至12000元/月，甚至低于机构宣称的学员结业后最低薪资标准“10000元/月至12000元/月”。

——简历“包装”得好，分分钟进“大厂”？

“在我们这儿上课，最重要的一个好处是，可以包装简历，你懂的吧？”谈及就业，某机构销售人员对记者使了个眼色。追问之下，他说，所谓的“包装”，其实就是虚构一到两年工作经验。

“如果本身资质比较好，加上我们简历‘包装’得好，进腾讯、华为、甲骨文这些‘大厂’也不是问题。”该售课人员说。

也有一些公司声称，与16万家名企保持内推合作关系。但该机构学员表示，“实际操作中，一个班40个人，真正能够获得内推的也只有三五个，且很难进大公司。”

人工智能难以速成，“热行业”需要“冷思考”

专业人士认为，人工智能行业有广阔的前景。对于有志于从事该行业的人来说，不仅要看到行业高薪，更要脚踏实地学习底层技术，不要被各种速成的概念“忽悠”了。

一位在某知名互联网公司工作的资深程序员告诉记者，Python并不等同于人工智能，只是人工智能的工具之一。“就像学会了1+1=2，并不意味着就学会数学，能用它解物理、化学公式了。”

医疗人工智能公司健培科技董事长程国华说，人工智能有数量众多的应用场景，需要搭配跨学科的知识。如医疗影像数据分析需要搭配计算机深度学习、解剖学、图像视觉技术等，绝非掌握简单的计算机编程技术就可以。

“人工智能是一条漫长的道路，每一天、每一个细分领域都在发生着巨变。”程国华说，这种变化要求从业者有极高的综合素质和学习能力，并不是“速成”班能够提供的。

同济大学教授、上海市人工智能学会秘书长汪镭指出，人工智能对国家的发展具有战略意义，真正的智能人才应当是领军人才，需要进行思想、方法及实践的全方位教育，绝不是一个“速成”的产品。

“不可否认，人才也是多层次的，在职业教育中培养实践型人才无可厚非。”汪镭说，当下不少培训机构或企业仅仅是从“赚钱”的角度追“热点”、求“速成”，或许能够赚“一时”的钱，但也注定只能处于行业最末端，最终被大浪淘沙。

(责编：李都也(实习生)、李栋)