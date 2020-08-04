“代餐粉”测评调查：有人出现轻微腹泻、胀气

减肥一直是个有热度的话题。所谓减肥，无非管住嘴迈开腿、少吃多动而已。但对于很多人来说，少吃多动实在太难坚持了，于是，市面上各种所谓代餐食品应运而生。

代餐，顾名思义就是代替正餐的食品，表现形式主要是代餐粉、代餐饮料、代餐饼干等，号称“吃饱了也能瘦下来”。这类产品自称的“原理”就是用最低的热量、最高的营养，做最饱腹的食物。据市场调研机构欧睿的数据显示，中国代餐食品市场规模迅速扩张，从2015年的49亿元跃升到2019年的72亿元，预计今年将突破百亿大关。

近日，深圳市消费者委员会联合福田区、宝安区、龙岗区消费者委员会，公布了一份《2020年轻食代餐粉比较试验报告》，挑选了10个热门品牌的代餐食品，从安全指标、营养指标、主观测评和综合评价等四个方面进行评估打分，供消费者参考。“代餐粉”到底能否代餐？市面上的主要代餐产品真能“吃饱也能瘦”吗？

检测结果：安全指标未超标

但营养成分与标签标示值不符

深圳市消费者委员会收集了400多份调查问卷确定消费者的主要关注点。这400位消费者首先关心的是安全问题，这些代餐食品是否有违禁成分，吃后是否会有不良反应。其次，有没有瘦身效果。另外，长期吃是否会造成营养不良。

深圳市消费者委员会选出了中粮天科、汤臣倍健、网易严选、碧生源、雀巢等10个品牌的代餐产品，从安全指标和营养指标等方面进行比较实验。

目前，国内外没有强制和专门的代餐粉相关标准，国内产品绝大多数采用固体饮料标准。这次检测在安全指标方面，10个品牌的代餐粉均未检出芬氟拉明、西布曲明、麻黄碱等违禁减肥药，但在营养成分上，有4个品牌的部分检测品实测值与标签标示值不符。

例如，中粮天科、Smeal、网易严选的代餐粉被测出脂肪的实测值超过标签标示值；碧生源和网易严选商城的代餐粉中，钠的实测值超过标签标示值。

部分品牌的代餐产品已经下架

专家建议：认真阅读食品标签

目前，网易严选和碧生源中检测样品与标签标示值不符合的代餐产品已经下架，无法从一些主流电商平台检索到。

Smeal方面对媒体表示，知道消息后第一时间就对同批次产品进行复检，复检报告的脂肪含量是2.1g/100g，略低于其产品的标签标示值2.3，深消委的实测值是4.26。

深圳市消费者委员会质量部项目负责人谢靓介绍说，目前代餐粉还没有一个专门的标准，这次检测参考的是中国营养学会2019年年底发布、今年1月开始实施的《代餐食品》团体标准。对比这个标准，部分代餐粉的营养指标没有达到最低要求或者超过了这个范围的最高标准。

深圳市慢性病防治中心肥胖与代谢性疾病防控科李艳艳博士表示，产品营养标签数据是消费者了解代餐产品很重要的参考指标，目前代餐产品生产按照《固体饮料》的标准进行生产，指标浮动范围过大，没有针对性。

李艳艳提示，这会对消费者选择上造成一定的误导。消费者在购买或者食用代餐食品之前，一定要认真阅读食品标签，了解购买的代餐食品能否满足一餐，或者是每天代两餐的能量、营养的需求。

测评报告：体重有减幅

但有人有轻微腹泻、胀气等不适现象

此外，深消委测评报告中提到，40位测评人在为期一周的测试中，体重有减幅，但有的测评人有轻微腹泻、胀气等不适现象。

李艳艳博士称，代餐产品不适合孕妇、儿童、病人、老年人等特殊群体使用，不可代替三餐。

代餐粉效果因人而异且不可长期食用

深圳市消委会提醒：

代餐粉对控制体重有一定的帮助，效果因人而异。餐粉只是帮助控制热量的一个途径，更重要的是合理膳食、合理运动，提高基础代谢率，吃动平衡才能维持健康体重。

代餐食品可替代一餐或两餐膳食，不可代替全天膳食食用。使用代餐食品，最容易导致缺乏微量元素和维生素，应搭配牛奶、鸡蛋、豆类、新鲜蔬果等食物。

代餐粉不能长期食用，并不合适所有人。食用超过两个月建议在专业营养师或医生指导下进行，逐步过渡到正常的平衡膳食。代餐粉不适合孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿、儿童、病人及老年人食用。

超重和肥胖人群应减少高脂肪、高糖及大量淀粉类食物的摄入，选择高营养密度、高膳食纤维、高饱腹感、低血糖反应的食物，如粗杂粮、豆类、新鲜蔬果等，适量摄入瘦肉、奶、蛋，少油少盐少糖；三餐定时定量，不暴饮暴食；足量饮水，少喝或不喝奶茶、可乐、果汁、乳饮料等含糖饮料。

(责编：李都也(实习生)、李栋)