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又到一年旅游旺季 今年暑期游市场有何新亮点？

余俊杰、陈爱平

2020年08月04日08:05  来源：新华社
 

　　新华社北京8月3日电 题：又到一年旅游旺季 今年暑期游市场有何新亮点？

　　新华社记者余俊杰、陈爱平

　　安心“逛吃逛吃”，遍享“文化和科普大餐”，加入亲子游、避暑游、养生游等精彩队列……自7月14日文化和旅游部宣布恢复放开跨省团队旅游及“机票+酒店”业务以来，人们向往的暑期旅游休闲生活正在渐渐“回归”。

　　疫情防控进入常态化以后，“与众不同”的今夏旅游旺季，又有哪些新亮点？

　　在往年逢假期必“爆棚”的上海科技馆，江苏游客贾女士和女儿从容地“泡”了一整天。“往年亲子游，因为游览者众多，体验并不好，甚至让人想‘逃离’。”贾女士认为，今年上海科技馆实施预约和限流，一方面出于防疫考虑，另一方面让参观体验好了很多，以往根本排不上队的热门展览，今年女儿终于“如愿以偿”体验了一番。

　　据同程旅行报告分析，结伴旅居正成为中老年人群消夏避暑的新选择。在贵州安顺，65岁的重庆人明远一举订下2个月的农家乐食宿服务，她这样描述自己的避暑生活：“这里气候舒适宜人，不仅住房整洁干净，水电、无线网络等基础设施完善，村民还邀请我们一起参加打糍粑、摘水果等活动，感到亲切极了。”

　　在民航领域，华夏航空、海南航空、春秋航空等近一个月相继推出超值出行优惠产品，承接“机+酒”业务恢复的政策利好。

　　在湖南长沙，上海白领于水刚下飞机便直奔闹市，只为买一份纯正的臭豆腐吃，还不忘“晒”上“朋友圈”。得益于各大航空公司推出的“随心飞”包年套餐，“诗和远方”的追寻者可以在周末以低价“打飞的”前往祖国各地一饱眼福和口福。

　　携程7月29日发布报告称，跨省团队游开放半月以来，我国已有越来越多的居民选择出游，热门目的地游客量环比增长最高达273%，热门出发地游客量环比增长最高达1200%。

　　为更好满足人们的旅游休闲需求，激发市场活力，多地还纷纷拿出“真金白银”补贴，让更多游客愿意走出门、玩得起。

　　据悉，从8月1日起至今年底，山东省青岛市12家国有A级旅游景区免门票开放。据青岛市发改委有关负责人介绍，疫情给旅游业带来较大冲击，免门票举措旨在吸引客源流量，激活其他旅游相关要素，带动整体消费产业链复苏。

　　无独有偶，正在举行的2020杭州文旅消费季上，杭州联合长三角多个城市推出涉及数字文旅、文创非遗、文艺演出、夜间出游等56项文旅促消费活动。上海则集中推出一批2020年上海夏季文化旅游产品，突出“安全、优惠、品质”标准，涉及的沪上重点景区、生活服务平台、旅游企业等纷纷推出多重优惠。

　　伴随各类利好举措落地，旅游业复工复产正逐步加快步伐。携程数据显示，自7月中旬以来，已有4000多家旅行社在其平台上新发布国内游产品。同程艺龙数据显示，7月15日以来，酒店预订量较之前增长了30%，目前继续保持复苏势头。

　　旅游业逐步复苏的同时，也有部分游客在目的地选择上保持相对谨慎。“儿子所在的幼儿园要求，若暑期出省游玩，必须在开学前14天返回，因此一家人计划在长三角地区自驾游。”来自江苏的成女士说。

　　中青旅遨游网的一项调查也显示，比起以往“先看价格，再看服务”，如今游客更关注“是否提供防疫保障，能否有效落实”，部分游客更倾向于相对安全可控的周边游、短途游。

　　“人们最关注出行安全，所以防疫措施要在细节上做到位，给游客带来安全感。”“待业”170多天后，再次接待跨省团队游客的湖北导游小吴说。据他介绍，旅行社配备了充足的口罩、体温计、一次性手套等防疫物资；游客报名参团时需出示“健康码”并测体温，体温正常方可出行；20余人的旅行团租用载客量为50人的大巴，保持安全距离；团餐标准也升级，做到健康安全、不吃桌餐避免聚集。

　　据上海财经大学教授何建民分析，在迎接旅游业复苏的过程中，各地市场主体应将游客及从业人员的生命健康放在第一位，充分考虑到我国正处于疫情防控常态化阶段、暑期多地进入汛期等因素，以完善、严格的应急防控措施为游客美好的暑期生活保驾护航。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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