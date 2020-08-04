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人社部：面向退捕渔民开展直播销售员、快递员等职业技能培训

2020年08月04日10:18  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月4日电 （记者林露）记者从人社部获悉，为深入落实党中央、国务院决策部署，做好退捕渔民职业技能培训工作，人力资源社会保障部办公厅近日印发《关于做好长江流域禁捕退捕渔民职业技能培训工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，迅速将长江流域退捕渔民纳入职业技能提升行动免费培训范围，按照“应培尽培，应补尽补”的原则和退捕渔民的培训需求，至少提供1次职业技能培训，并按规定给予职业培训补贴。对符合条件的贫困人员给予生活费补贴（含交通费）。

《通知》强调，要分类施策开展技能培训，推荐退捕渔民参加急需紧缺职业就业技能培训，提高其转移就业能力。对技能比较单一的大龄渔民，开展水产养殖、水产品加工等实用技能培训，或推荐参加家政、养老、保安等职业技能培训；对中青年退捕渔民，围绕电商、汽修、电工等开展职业技能培训。充分发挥新职业新业态吸纳就业的作用，面向退捕渔民开展直播销售员、网约配送员、快递员等职业技能培训。

《通知》要求，各地人社部门要积极做好培训组织管理，及时跟踪培训进展，为退捕渔民提供培训报名、培训组织、培训补贴发放等全流程便捷高效培训服务。要做好调度宣传工作，重点宣传退捕渔民培训的政策措施，引导帮助渔民实现技能就业创业。

(责编：林露、李昉)
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