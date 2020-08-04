人社部：面向退捕渔民开展直播销售员、快递员等职业技能培训

人民网北京8月4日电 （记者林露）记者从人社部获悉，为深入落实党中央、国务院决策部署，做好退捕渔民职业技能培训工作，人力资源社会保障部办公厅近日印发《关于做好长江流域禁捕退捕渔民职业技能培训工作的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》指出，迅速将长江流域退捕渔民纳入职业技能提升行动免费培训范围，按照“应培尽培，应补尽补”的原则和退捕渔民的培训需求，至少提供1次职业技能培训，并按规定给予职业培训补贴。对符合条件的贫困人员给予生活费补贴（含交通费）。
《通知》强调，要分类施策开展技能培训，推荐退捕渔民参加急需紧缺职业就业技能培训，提高其转移就业能力。对技能比较单一的大龄渔民，开展水产养殖、水产品加工等实用技能培训，或推荐参加家政、养老、保安等职业技能培训；对中青年退捕渔民，围绕电商、汽修、电工等开展职业技能培训。充分发挥新职业新业态吸纳就业的作用，面向退捕渔民开展直播销售员、网约配送员、快递员等职业技能培训。
《通知》要求，各地人社部门要积极做好培训组织管理，及时跟踪培训进展，为退捕渔民提供培训报名、培训组织、培训补贴发放等全流程便捷高效培训服务。要做好调度宣传工作，重点宣传退捕渔民培训的政策措施，引导帮助渔民实现技能就业创业。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】