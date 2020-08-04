手机电影渐成新潮流 国产品牌科技人文齐助力

“风雨总是突如其来，但无论如何，它总有停歇的时候”、“不知道怎么回事，刚刚突然觉得离你特别近”……7月31日晚，在第14届FIRST青年电影展超短片单元特别展映上，开幕片——《当我们决定放弃的夜晚》的旁白与对话，给现场观众留下了深刻的印象。

第14届FIRST青年电影展超短片单元特别展映现场。

值得一提的是，该影片由 vivo X50 Pro+一镜到底全程拍摄。“手机拍摄与以往拍摄的最大区别，就是减少了机器的笨重感，大家在拍摄现场的讨论、交流变得更轻便、更轻盈，效率也变得更高。”导演杨庆在官方播放的采访视频中表示。

当晚，共有20部优质超短片作品进行了展映，这些时长在5分钟以内的作品，通过各自不同的创造性的拍摄方式与叙事手法，为观众带来了难忘的体验。“拍摄成本越来越低、越来越方便的时候，创意也就越来越多。”另一部超短片《美神》的导演张弛在展映现场如此表示。

手机电影成潮流 行业发展迎机遇

当前，手机电影发展迅速，社会关注度不断提高。当越来越多的日常记录以影像呈现时，思考、训练和提升这种视觉表达就变得重要且有意义，手机电影也就自然成为了载体。

事实上，手机拍摄创作已然成了本届FIRST青年电影展的热门看点。在8月1日举办的手机与电影边界探索媒体沟通会上，导演陈硕就表示，当下手机提供更容易进入的可能性。他举例说道：“在进行纪录片创作的过程中，用手机来拍摄的话，人物基本上没有任何抗拒或者不自然。身边有太多人拿起手机随时拍东西，所以自然度非常高，手机提供了很好的想象空间。”

手机与电影边界探索媒体沟通会。

杨庆也认为，手机记录的即时性，给故事创作提供了新的可能。未来手机的拍摄功能日趋完善，当设备越轻便，创作也将变得更为开阔。

随着技术的升级，手机电影正在快速发展：手机拍摄的成本较低，创作者拥有了更多实践的机会；手机功能的多样化发展，解决了摄影机携带不便的问题；手机电影的观看场景更加自由，既可以掌中观看，也可以投屏到电影或者大银幕。

手机电影发展的迅速让人不得不重视手机电影市场，手机终端不但成为电影版权发行的一个重要组成部分，也吸引了越来越多电影人开始为手机创作电影。

对此，FIRST运营总监高一天认为，手机电影给即兴创作带来了更多的可能性，“但我们不是在塑造标准，也不是说手机电影是最好的。我们只是跟随技术的迭代、互联网的发展，创作人群和观念的大量更新，不断地去探索最好的形态，最后输出高品质的内容。”

聚焦创新科技 打造核心优势

当前，随着5G、千兆宽带、WiFi6等新技术的到来，短视频的发展迎来了新契机，也对手机的影像功能提出了更高要求。现如今，各个手机品牌都在推广手机电影，而影像技术的不断创新和发展，成为了品牌的核心竞争力之一。

以超短片《当我们决定放弃的夜晚》的拍摄手机为例，vivo影像产品总监李卓介绍，清晰度和稳定度是vivo X50 Pro+的两大核心突出优势。

《当我们决定放弃的夜晚》剧照。

从清晰度上看，传感器大小决定了有多少光被捕捉。vivo X50 Pro+ 主摄使用 1/1.3”的 GN1 超感光大底，四合一像素面积达到2.4μm，带来更高的动态范围、更广的 ISO 范围和更少的噪点，复杂光线下带来更好的曝光和细节还原。此外，更有超清 1 亿模式，照片经得起层层放大，为后期裁剪和二次创作提供了充足的空间。

杨庆的说法也印证了这一点。他告诉记者：“我们在拍摄前期对手机进行了测试，发现vivo X50 Pro+的夜景功能比较强大。因此，为了打造电影本身更好的效果，我们把日景改为了夜景。而在实际拍摄过程当中也符合我们基本的技术要求，甚至比我们想象中的情况还要再好一点。”

从稳定度上看，超级视频防抖也是vivo X50 Pro+另一大核心性能。短视频平台的兴起，让很多年轻用户更喜欢用手机影像来记录世界和表达自我，而传统的OIS光学防抖技术已无法满足当下影像创作者的需求。

李卓介绍，vivo X50 Pro+内置了全新电影大师模式，支持OIS+EIS 超级视频防抖。通过使用 Autozoom 电影运镜，配合三麦立体追音，即便是普通人也能够轻松使用vivo X50 Pro+来实现电影级拍摄效果。

张弛则生动地表示：“刚开始接到手机电影项目，面对拍摄工具，好像是把‘青龙偃月刀’换成了‘水果刀’，心理不太踏实。但在拍摄过程中，我的感觉是越来越自如、越来越顺手，不仅没有影响拍摄效果，还给我带来了更多的创作灵感。”

“看到这么多用vivo手机创作的短片，真的出乎意料，又特别激动。”李卓表示，在vivo的影像“拼图”里，视频和短片创作是非常重要的板块，一方面希望挑战手机在影像方面的极限，带给大家更好的质量和性能；另一方面希望保证普通人在记录、分享和创作过程中，有一个非常方便好用的平台和设备。

据了解，vivo在手机影像领域拥有一支超过500人的团队，并在深圳、杭州、台北、东京、圣地亚哥布局了全球化影像研发网络，结合当地人力、技术、供应链等资源打造自身的核心优势。

传递人文理念 激发创作活力

从无声电影到有声电影，从黑白电影到彩色电影……电影艺术形式的每一次变革都建立在技术的发展和进步上，手机电影也是如此。

对此，vivo品牌总监聂海波认为，技术只是手段，更重要的是向大家传递一种人文价值观，“如果只把影像记录下来，可能只是一些素材。而我们需要用作品来讲话，就是通过影像向观众展示大到时代、小到自己的一些思考。”

据了解，FIRST青年电影展是一个专注于发掘、推广青年电影人及其作品，让有能力的年轻人能够施展拳脚的“舞台”。“手机作为一个新的媒介形式，可以用来看景，可以拍摄短片，甚至还可以剪辑。最终在这样一个工具和媒介相结合的载体上完成对创作影像的探索，并完成观看和传播，形成闭环。因此，我们愿意和vivo做一些非常有探索的事情。”FIRST青年电影展创始人宋文向记者表示。

在过去，年轻人想要拍电影需要克服技术上的门槛。但如果当手机所代表的便利性让其成为一种触手可及的创作利器，机器已经不再构成障碍，每个人都可以成为创作者，创作出才华横溢的作品。

“要理解vivo的人文理念，实际上就是为消费者或创作者赋能的过程。”李卓如此表示，vivo作为一个科技品牌，当日活用户达到近三亿时，就具备了影响的基础，也因此会去思考文化责任感。

聂海波也表示，vivo与FIRST青年电影展的合作，不仅仅是简单的理念契合或内容共创，专业导演、摄像使用后对技术的反馈，并最终沉淀到技术研发本身，是更深远的意义。“手机创作的便捷性，能够把创作还给导演，把更多的时间都留在创作上，vivo会继续与创作者同行。”他说。

不过，虽然手机电影的创作发展迅速并呈现出部分艺术特征，但是手机电影的创作发展还不够成熟，未来还面临着不少挑战。

对此，在手机与电影的结合方面，李卓从硬件、软件及应用三个方面给出了建议：在硬件方面，对于手机来说，要在提升性能和减少体积方面做好平衡；在软件方面，要让手机告别本地端的局限性，探索在云端处理内容的可能性；在应用方面，随着5G时代的到来，要对一些产品的形态、外观等做出有益探索。

高一天最后表示，手机电影可以为更多的创作者打开通路，激发大家寻找自由的表达方式，“FIRS希望手机电影可以为更多的创作者去服务，激发更多的人去创作，把创作者、合作伙伴、观众乃至整个行业都带动起来，打造电影生态的良性循环。”

(责编：夏晓伦、乔雪峰)