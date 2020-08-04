"老国企"的"新思维" 积极拥抱新模式在疫情中化危为机

今年爆发新冠肺炎疫情以来，很多行业都遭受了前所未有的冲击。作为工艺美术行业的领军企业，北京工美集团也不例外。在年初疫情爆发时，工美集团旗下的王府井工美大厦等多个线下销售渠道都出现了客流和销售额的断崖式下滑，给整个集团的经营带来很大困难。

面对疫情带来的危机，北京工美集团主持全面工作的魏连伟同志带领广大干部职工，积极探索线上经济等新模式，努力把疫情期间按下的“暂停键”迅速切换到全面恢复正常生产经营的“快进键”上来，使得经营工作得到快速恢复，实现了V字形的反弹。在近日中国轻工业联合会正式发布的中国轻工业二百强企业排名中，北京工美集团有限责任公司位列第59位，排名较上一年度大幅提升23位。

魏连伟告诉笔者，工美集团成立几十年了，作为老牌国有企业，很多人以为我们传统、保守，没有勇气去尝试新思维、新模式。而这次工美集团能在疫情中化危为机，率先实现业绩复苏，恰恰就是依靠我们对新思维、新模式的积极拥抱，比如在电商和直播等领域，北京工美集团今年都有了长足的发展。

电商模式的大发展

其实工美集团早就在电商领域进行了多年的尝试，只是工美电商的发展一直不能算成功。为了能把电商业务做起来，工美集团总经理魏连伟曾专门带队前往小米集团参观学习，在与小米集团联合创始人刘德深入交流后，还做出了与小米合作开发产品的决定。之后工美集团旗下品牌京工美作就与小米联合开发了多款首饰及文创产品，其中一款银手镯的单品销售量就达到4600余支，销售额超过两百万元。

在与小米合作成功之后，2019年底，工美集团技术中心在天猫京东等渠道开设了京工美作旗舰店，进行自营电商的尝试。疫情爆发后，更多的消费者选择在电商平台选购商品，工美旗下的电商平台销量也快速增长，其中京工美作旗舰店还曾杀入了京东黄金首饰热门商家前五名，仅6月18日一天，京工美作单店的销售额就近300万元，大大超出预期。除了京工美作品牌，工美集团及下属企业在电商渠道开设的“工美旗舰店”、“工美大厦旗舰店”、“工美珠宝旗舰店”等众多店铺，在疫情期间大都取得了不错的销售业绩。

工美集团在电商渠道开设的店铺

视频直播百花齐放

除了天猫京东等电商渠道，工美集团及下属机构还在抖音等短视频平台积极探索，开设了北京工美、工美国礼团队、不二家族、北京工艺美术博物馆、工美艺术研究院等多个账号，目前，这些账号自制视频的播放量已经累计破千万，为工美集团的品牌传播起到很好的作用，尤其提升了年轻人对工美品牌的认可度。

而在今年最火爆的直播带货方面，工美集团也进行了成功的尝试。早在疫情初期，工美研发营销分公司就与邮储银行北京分行合作进行了直播带货的尝试，在短短25分钟的时间里，累计销售额超过120万元。工美集团旗下的北京工艺美术博物馆、技术中心、握拉菲首饰有限公司、王府井工美大厦等也都开展了定期或不定期的电商直播带货活动，累计直播数十场。

此外，北京工艺美术博物馆还在线上发起“遥祝武汉，匠心奉献”公益活动，在短短一个多月的时间里，艺术家们用匠人的双手，共计创作出182件主题鲜明、形式多样的艺术作品，并首次尝试将这些作品分为九期在网络上进行公益拍卖，182件作品参拍，成交142件，拍卖手数1313次，围观观众达到78735人。其中，工艺品全部拍出，流拍字画被一位不留名的爱心人士全部收购，共拍得善款218498.20元。所得善款全部捐献北京市红十字会，资助武汉地区在疫情防控的实际需要。

工美发布在抖音等平台的视频及直播内容

北京工美集团能在今年的疫情危机中转危为机，快速复苏，经营的新思维以及业务的新模式发挥了关键作用。今后，北京工美集团将进一步解放思想，把过去经营中的短板和缺点快速补足，把疫情中成长起来的电商等新业态、新模式加快壮大，为工美集团的发展注入崭新动能。

(责编：李都也(实习生)、李栋)