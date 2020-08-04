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焦点访谈：“双循环”会带来什么？这个会议传递出重要信号

2020年08月04日11:40  来源：央视网
 

　　央视网消息（焦点访谈）：2020年过了一大半，我们经受的考验一个接一个。突如其来的新冠肺炎疫情，给中国出了一道“加试题”，我们一边抓全面抗疫，一边抓经济社会发展的运行和恢复。经过艰苦卓绝的努力，二季度中国经济增速已经由负转正。但是，新冠肺炎疫情仍然在全球肆虐，错综复杂的内外环境仍然存在不确定性。中国经济面临的形势到底是怎样的？下一步我们如何应对？7月30日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下一段的经济工作。

　　今年伊始，突如其来的疫情对中国经济带来前所未有的冲击。一季度，中国经济增速一度降为-6.8%，二季度V型反弹，增速达到3.2%，由负转正，明显好于预期。现在疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复。对于当前的经济形势判断，“中长期”“持久战”成了新的关键词。习近平总书记主持召开的中央政治局会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识。

　　当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。全球化时代，疫情对中国经济的影响也很难在短时间内过去。短期压力之外，专家认为，我们目前思考问题的出发点还是要从两个大局来考虑，一是中华民族伟大复兴的战略全局，一是世界上百年未有之大变局。

　　近几个月，有关“两个循环”的概念备受关注。基于“持久战”的判断，中央政治局会议再次明确，要“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

　　14亿人口的超大市场规模、齐全的产业门类等，是强化国内大循环的坚实基础。以国内大循环为主体，意味着要着力打通国内生产、分配、流通、消费的各个环节，不断满足消费升级需求。而国内国际双循环相互促进，将使国内市场和国际市场更好地联通，为中国经济提供更加强劲可持续的发展动力。

　　和“持久战”一脉相承，中央政治局会议对宏观调控也有新的要求，提出要“完善宏观调控跨周期设计和调节”。强调“跨周期”释放出鲜明的政策信号，既考虑短期经济波动，又要审视未来经济周期走向。

　　为应对疫情冲击，今年上半年，我国加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，一系列政策举措密集出台。如何做好下半年经济工作，这次中央政治局会议则特别强调，“要确保宏观政策落地见效”“财政政策要更加积极有为、注重实效”“货币政策要更加灵活适度、精准导向”“宏观经济政策要加强协调配合，促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应”。

　　疫情冲击让中国的结构性、体制性矛盾凸显，但也可以倒逼改革，成为创新的动力。下半年经济怎么干？中央政治局会议作了多方面部署，其中再次强调牢牢把握扩大内需这个战略基点。

　　针对扩大内需，除了“扩大最终消费，为居民消费升级创造条件”，中央政治局会议还提到“要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”。

　　消费回暖离不开稳定就业。今年上半年，受疫情影响，就业走势前低后稳，1到6月全国城镇新增就业564万人，完成全年目标任务的63%；对比2019年1到6月全国城镇新增就业人数737万人，今年上半年新增就业人数减少173万人。而就业贡献的主力军——部分中小微企业也面临着生存的压力。

　　为了让这些企业在困境中存活下来，从中央到地方，各级政府纷纷出台了多项纾困帮扶政策。同时，为了助力各类群体解决就业问题，有关部门也在因人、因企分类施策。

　　企业的生存发展不能只靠纾困政策，更要提高核心竞争力。疫情的冲击加速了全球产业链的重构。对于中国企业来说，这其中有挑战，更有机遇。

　　如何应对这样的挑战？中央政治局会议提出，“要提高产业链供应链稳定性和竞争力，更加注重补短板和锻长板。”

　　虽然疫情的影响巨大，但并不是所有行业都遭遇困境。利用我们的市场和产业优势，一些新产业、新业态、新模式脱颖而出。今年上半年，全国网络购物用户人数比上一年增长1亿人，网络零售额同比增长7.3%；远程办公、在线教育、无人配送等新模式有效地化解了现实生活中的一些堵点、难点；数字经济、智能制造等新产业为经济恢复提供了有力支撑。抓好长板，补好短板，中国经济就有能力在危机中育新机、于变局中开新局。目前，各地方、各部委已经行动起来，确保会议精神落到实处。

　　目前，中国经济已经稳步恢复。明年，我国将迈入“十四五”时期。这次中央政治局会议公布，十九届五中全会将研究“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议。在特殊的历史背景下，“十四五”规划在中国经济社会发展中将起到怎样的作用？新的发展阶段，如何进一步实现高质量发展、让人民更好地共享发展成果？我们还将请专家继续解读。

(责编：杨光宇)
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