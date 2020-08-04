今年人社部已组织1.9万家人力资源服务机构提供超4000万就业岗位

人民网北京8月4日电（记者林露）记者从人社部获悉，今年，人社部组织开展了人力资源服务机构网络专场招聘和助力企业复工复产用工需求等有关就业服务活动，先后有1.9万家人力资源服务机构提供就业岗位4230万个。

全国各地人力资源服务机构围绕稳就业保就业开展了形式多样的服务活动，积累了丰富经验，取得了良好成效。人社部近日专门印发《通知》，统一部署开展专项行动，将进一步挖掘和发挥人力资源服务行业促就业的重要作用。

《通知》明确要求引导支持各类人力资源服务机构和各级人力资源服务产业园，充分发挥自身优势，主要开展“十大服务”：

一是开展联合招聘服务。通过线上线下结合、跨区域协同、各类机构联动等方式，开展联合招聘服务活动，拓展各类线上求职招聘服务模式，安全有序开展线下招聘活动，激发促就业的倍增效应。

二是开展重点行业企业就业服务。聚焦重点行业企业，提供用工招聘、人才寻访、劳务派遣、员工培训、人力资源服务外包等服务；为存在较大经营困难的行业企业，提供劳动用工管理、薪酬管理、社保代理、发展规划等实用型服务。

三是开展重点群体就业服务。通过组织进校园开展专场招聘、进乡村摸清实际需求、进企业实施精准对接等方式，有针对性地开展精准招聘、创业扶持、技能培训等多样化人力资源服务，有效促进高校毕业生、农民工等重点群体就业。

四是开展促进灵活就业服务。进一步拓展和优化人力资源服务外包等业务，为各类企业特别是餐饮、快递、家政、制造业等用工密集型企业，提供招聘、培训、人事代理等精细化服务；建立用工余缺调剂平台，为阶段性缺工企业提供供需对接服务；广泛发布短工、零工、兼职及自由职业等各类需求信息，支持多渠道灵活就业。

五是开展就业创业指导服务。对有创业意愿的劳动者，提供职业规划、创业指导、招聘用工、经营管理、投融资对接等一体化服务，通过服务创业有效带动促进就业。

六是开展优质培训服务。大力开展线上培训，积极开发和升级在线学习、直播课堂等服务项目；积极开发优化技能培训项目，按规定参与职业技能提升行动、稳岗扩岗、以训稳岗、重点群体专项培训等工作。

七是开展劳务协作服务。积极组织开展跨地区劳务对接活动，努力扩大劳务输出规模，提高劳务组织化水平，积极促进劳动力转移就业。

八是开展就业扶贫服务。聚焦贫困地区特别是“三区三州”、52个未摘帽贫困县人力资源市场建设，深入开展人力资源服务机构助力脱贫攻坚行动，加强贫困地区人力资源服务机构与发达地区的对口交流合作。

九是开展供求信息监测服务。通过发布监测信息、开展预测分析、编制需求目录等方法，及时掌握人力资源市场供求状况，为研判就业形势、完善就业政策，提供参考依据。

十是开展人力资源服务产业园区促就业综合服务。

(责编：林露、李昉)