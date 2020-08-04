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电商热点：八部门联合推进网络直播行业整治 2020胡润全球独角兽榜发布

2020年08月04日16:34  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京8月4日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为促进网络行业高质量发展，在国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门联合召开工作部署会上，国家网信办负责人强调，要强化备案准入管理、强化内容治理、强化依法治理、扎实推进规范管理，努力形成人民群众满意、行业规范有序发展的良好局面。胡润研究院携手苏州高新区发布《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》，北京成全球独角兽之都，电子商务成为独角兽企业最多的行业，中国以227家独角兽企业的数量位居全球第二。

　　1. 国家网信办等八部门：深入推进网络直播行业专项整治和规范管理

　　8月3日，国家网信办、全国“扫黄打非”办等8部门联合召开工作部署会，通报网络直播行业专项整治和规范管理工作进展，对深入推进专项整治和规范管理工作进行再部署，着力推动研究制定主播账号分级分类管理规范，提升直播平台文化品位，引导用户理性打赏，规范主播带货行为，促进网络直播行业高质量发展。

　　2. 两部门：录取通知书不得投递至快件箱自提点

　　近日，教育部和国家邮政局联合印发《关于进一步做好2020年高校录取通知书寄递工作的通知》，通知强调，要进一步强化运营管理及质量控制，加强安全管控，确保高校录取通知书寄递安全，坚决杜绝录取通知书丢失、损毁等情况发生。要确保精准投递，严格录取通知书投递签收流程，原则上坚持“本人当面签收”，不得投递至智能快件箱（信包箱）、代投自提点、物业或收发室等。

　　3. 《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》发布

　　8月4日，胡润研究院携手苏州高新区发布《苏州高新区·2020胡润全球独角兽榜》（Suzhou New District · Hurun Global Unicorn Index 2020），列出了全球成立于2000年之后、价值10亿美元以上的非上市公司。这是胡润研究院第二次发布全球独角兽榜。胡润研究院发现全球十大独角兽6个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。电子商务成为独角兽企业最多的行业，有89家。

　　4. 苏宁发布大家电行业线商户扶持计划

　　苏宁发布大家电行业线商户扶持计划，开放全场景用户、全渠道资源，意在未来三年内扶持超百个商户，实现单个商户年销售过亿。

　　苏宁宣布，2020年大家电行业线将持续给平台商户匹配站内外的亿级流量，并通过星河生态赋能平台开放1000+运营工具，针对核心商户提供1对1专属运营指导，借此帮助商户有效提升经营效率，降低运营成本。

　　5. 拼多多全球购联手游戏开发公司SNK打造线上“电玩节”

　　8月2日，拼多多全球购联手全球著名游戏开发公司SNK打造线上“电玩节”，与年轻用户一起云逛日本秋叶原电玩动漫街、上海ChinaJoy两大二次元圣地。同时百亿补贴和SNK授权代表还直播推介了上百款潮流玩具、游戏机、游戏卡带产品，经补贴后，相关商品均以全网最低价呈现。日本游戏开发公司巨头SNK已授权其代理商入驻拼多多，SNK拥有拳皇系列、侍魂系列、合金弹头系列等知名游戏IP。

　　6. “扶贫832平台”累计销售贫困地区农副产品总额破12亿元

　　扶贫832平台”是由中华全国供销合作总社建设的贫困地区农副产品网络销售平台，于今年1月正式上线。近日，“扶贫832平台”披露的数据显示，至今，该平台已经累计销售贫困地区农副产品总额突破12亿元，入驻注册在贫困县的供应商超过5000家，上线相关农副产品5万多个品种。 在平台上线多个帮扶系列活动，累计帮扶贫困户80余万户。

　　7. 2020年中国网络销售TOP100发布

　　7月31日，中国连锁经营协会与德勤共同开展中国网络零售调研，并根据调研成果发布2020中国网络销售TOP100榜单。本次榜单以2019财年网络销售额为依据，同时，为展现中国网络零售全貌，2020中国零售电商平台TOP5榜单同步发布（以2019财年财报所公布的B2C电商平台销售规模（GMV）为依据）其中，京东、苏宁易购、唯品会、美的、汇通达分列前五位。

　　8. 支付宝升级“品牌直达”搜索能力小程序点击率平均增长50%

　　8月3日，支付宝宣布，首页搜索“品牌直达”能力进行升级，并正式面向全行业品牌商家开放。围绕此次“品牌直达”升级，支付宝搜索推出了“优先展示”、“灵活配置”、“审核提速”3大举措。现在，只要商家上线了“品牌直达”，品牌服务会自动排在搜索结果第一位，功能区展示位也支持商家在2个或4个服务模块中灵活选择、自主配置。以喜茶为例，在支付宝小程序中，其日活用户增长6倍，点击量提升9倍。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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