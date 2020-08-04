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七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费

2020年08月04日17:23  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。

　　《行动方案》从9个方面明确了工作任务：

　　第一，进一步完善港口收费政策。落实将货物港务费、港口设施保安费收费标准降低20%延长至2020年12月31日政策。

　　第二，建立海运口岸收费成本监审调查制度。对实行政府定价的收费项目，建立成本监审制度，全面及时开展成本监审，将成本监审结果作为调整价格的重要依据。

　　第三，规范引导船公司收费行为。发挥大型国有海运企业引领作用和行业组织自律作用，推动船公司合理调整海运收费结构，规范简化收费项目，取消不合理附加费，严格执行运价备案制度。

　　第四，加强船代、货代收费监管。规范船代、货代收费名称和服务内容，推动精简收费项目，进一步规范船代、货代明码标价行为。

　　第五，规范港外堆场收费。加强对港外堆场收费行为指导规范。推动堆场规范洗修箱、二次吊箱等作业标准及收费行为，加强监督检查，依法打击违法违规收费行为。

　　第六，完善收费目录清单制度。进一步强化收费目录清单制度，对现有清单全面梳理规范、动态调整，做到清单与实际相符、清单外无收费。

　　第七，进一步深化放管服改革。全面梳理各部门在海运口岸通关环节设立的管理审批事项，进一步取消不合理或与发展形势不相适应的事项。

　　第八，加强监督检查。持续加强海运口岸收费监管，保持高压态势，依法查处强制服务并收费，明码标价不规范等违规收费行为。重点查处港口、检验检疫环节不落实优惠减免政策行为。

　　第九，开展简化收费模式试点。选择部分规模较大的港口开展试点工作，整合海运口岸相关单位资源，清理简化收费项目，探索为货主提供一站式缴费服务，并逐步推广。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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