凝聚科技、创投等智慧力量 促进科技与经济深度融合发展

“科创中国”系列路演活动第49期——创新创业项目高原特色农业专场将于2020年8月5日14:00至16:30线上直播。打造“科创中国”品牌是新时期中国科协助力经济社会高质量发展的战略举措，旨在通过凝聚科技、创投等智慧力量，推动产业、技术、资本和人才实现良性联动，促进科技与经济深度融合发展。
云南省科协积极响应“科创中国”战略，组织承办创新创业项目云路演活动，结合区域经济社会发展需求，选定“高原特色农业”为主题，助力云南省发挥多样性资源的独特优势，发展高原特色农业，打造世界一流“绿色食品品牌”，同时，对区域脱贫攻坚也将产生积极影响。
本期高原特色农业专场云路演活动由中国科协企业创新服务中心主办，云南省科普资源信息中心（云南省科学技术协会企事业工作中心）承办，面向云南省内征集高原特色农业领域具有领先技术代表性的项目，遴选出4个优质项目参加线上路演，涉及高原有机玫瑰生物发酵产品研究与产业化、耐热花椰菜、温室专用型黄瓜等主要蔬菜新品种选育及产业化示范、核桃专用油关键技术研究与利用、高原特色冬马铃薯产业化开发应用。本期路演将有6位行业资深专家参加技术点评，5位投资界和产业界嘉宾线上观摩。
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商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】