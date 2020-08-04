原标题：紫禁城建成600年金银纪念币正式发行

新华社北京8月3日电（记者施雨岑）今年是紫禁城建成600年，中国人民银行3日发行紫禁城建成600年金银纪念币一套。该套金银纪念币发行仪式当日在故宫博物院举行。

据介绍，本套金银纪念币共发行5个规格，7枚币，其中金质纪念币2枚，银质纪念币5枚，均为中华人民共和国法定货币。本套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。背面图案共7幅，为紫禁城相关画面，均刊“紫禁城建成600年”字样及面额。

2019年12月，故宫博物院和中国金币总公司签署战略合作协议，共同挖掘金银纪念币传统文化题材资源，在贵金属纪念币项目策划合作、文化创意产品开发、宣传推广、人员交流和业务培训等方面展开深入合作。

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