持续扩大国内需求（经济新方位·下半年工作怎么干）

7月30日召开的中共中央政治局会议在部署做好下半年经济工作时提出，要持续扩大国内需求，克服疫情影响，扩大最终消费，为居民消费升级创造条件。要着眼长远，积极扩大有效投资，鼓励社会资本参与。要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。

对当前中国经济而言，扩大居民消费与有效投资有怎样的重要意义，应当如何有效扩大？记者采访了有关专家。

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扩大最终消费，促进消费升级

上半年，受疫情影响，我国社会消费品零售总额比上年同期下降11.4%，但降幅比一季度收窄7.6个百分点，说明市场销售正在逐步改善。

“扩大内需对当前稳定经济增长具有举足轻重的作用。”中国社会科学评价研究院院长荆林波说，去年，我国最终消费支出对GDP的贡献率达57.8%，连续成为我国经济增长的第一拉动力。今年上半年，受疫情影响，货物进出口总额、固定资产投资均出现同比下降，“发挥超大规模市场优势、充分挖掘内需潜力，将为我们克服疫情影响、应对经济压力、稳定增长、扩大就业提供有力工具。”

“从国际经验来看，一个大型经济体发展到一定阶段，会逐渐转向以内需驱动为主。我国作为超大规模经济体，与高收入国家差距进一步缩小，不能再简单以外向型经济为主。”中国人民大学副校长刘元春表示，持续扩大国内需求有利于更好满足人民对美好生活的新期待。

扩大内需，意义重要，空间广阔。荆林波以消费需求为例分析：我国拥有14亿人口，中等收入群体超过4亿人，市场需求规模巨大，“养老、体育、医疗卫生、子女教育等方面的国内需求依然有可观的成长空间”。

应如何扩大最终消费，为居民消费升级创造条件？

一方面，要优化供给，提升居民消费意愿。上半年，我国升级类商品销售较快增长，在部分线下消费受阻的情况下，线上新型消费迅速补位，成为消费新亮点。

“消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民美好生活需要的直接体现。”中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌认为，下一阶段，要落实好保市场主体任务，助力企业复工复产，推动各类商场市场复工复市，进而消除终端消费障碍、推动消费回升，“生产经营正常了，消费需求才能逐步回暖，进而与生产形成良性互动、正向循环。”

“这些年‘海淘’越来越火，说明居民消费需求越发丰富多样，也反映出我国一些中高端供给不足。”国务院发展研究中心产业经济部研究室主任魏际刚认为，下一步应支持企业加强创新，建立适应消费升级的多元化供给体系。

另一方面，要深化改革，增强居民消费能力。国家统计局新闻发言人刘爱华表示：“下半年，要在消费能力培养方面下更大气力。”荆林波认为，让居民能花钱的前提是稳住就业岗位。张占斌建议，要加快调整国民收入分配格局、完善收入分配制度，壮大中等收入群体，进一步提升居民消费能力。

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扩大有效投资，稳当下谋未来

“扩大有效投资既能增强经济发展动力，也能弥补历史欠账，还有利于抢占未来竞争制高点。”“投资的乘数效应大，受疫情影响小，对经济增长的拉动作用明显。”不少专家表示，发挥投资关键作用是应对疫情冲击和当前压力、夯实未来发展基础的重要手段。

扩大投资，有必要也有潜力。“我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力仍然巨大。”荆林波认为，目前我国人均基础设施存量仅相当于发达国家的20%至30%，养老、育幼、教育、医疗等社会民生领域也还有不少短板，新产业、新技术、新材料、新基建等领域投资前景也十分广阔。

扩大有效投资，应从哪些方面入手？

共克时艰，稳定制造业投资。“我国制造业处于向中高端转型升级的关键阶段。受疫情影响，不少实体经济企业生产经营困难，投资能力和热情有所减弱。”张占斌表示，各地应落实减税降费、降低融资成本等援企纾困政策，切实减轻企业负担；同时，要在政策上加强对制造业研发创新、技术改造等的支持力度，“通过政府资金‘四两拨千斤’，提振企业信心，引导金融机构雪中送炭，合力推动制造业动能转换”。

瞄准短板，加大基础设施投资。“基础设施投资仍是未来一段时间支撑投资增速的重要抓手。”张占斌认为，加大基础设施投资要更加注重有效性、把钱用到“刀刃”上，“要精心选择那些有利于补短板、调结构、惠民生、经济效益明显、迟干早干都要干的重大项目，如交通基础设施、生态环保、城镇老旧小区改造、停车场建设等，追求投资效益最大化。”

优化环境，鼓励社会资本参与。今年上半年，民间投资达157867亿元，下降7.3%，降幅比一季度收窄11.5个百分点，社会资本的投资意愿有待提升。“近年来，民间投资占全部投资的比重在六成左右，是稳投资的关键。”张占斌认为，下一步要继续围绕优化营商环境做文章，进一步梳理企业投资兴业的堵点难点，通过深化改革引导企业积极发挥主体作用。魏际刚建议，要进一步降低市场准入门槛，让社会资本有公平、广泛参与各类项目的投资机会。

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以新型城镇化带动投资和消费需求

中共中央政治局会议提出，要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。

“近年来，我国新型城镇化建设有力有序推进，逐步成为扩大内需的主要动力。”国家发改委新闻发言人孟玮表示，目前还存在城镇公共设施供给和人口规模不匹配、投融资机制还不健全等短板，下一步要以老旧小区改造为抓手，以县城城镇化补短板强弱项为切入点，提升城镇综合承载能力。

“坚定实施扩大内需战略，需要找准投资和消费的结合点，新型城镇化正可扮演这一角色。”张占斌认为。以加快推进县城城镇化为例，从投资潜力看，去年我国县城人均市政公用设施固定资产投资仅相当于地级及以上城市城区的1/2，过往存量差距更大；从消费潜力看，去年县城居民人均消费支出仅相当于地级及以上城市城区居民的2/3。若能缩小两者差距，将带动巨大的投资与消费需求。

推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新，可为城镇化打破瓶颈制约。魏际刚认为，下一步应消除影响城乡融合发展的体制机制障碍，引导产业、人才等资源要素在城乡之间、不同城市之间自由有序流动，从而发挥好大城市的辐射带动作用和中小城市的吸引集聚作用。

加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐……受访专家表示，这些为扩大内需指明了工作重点。

新基建要提速。“新基建作为一项重大战略部署对于我国稳增长、调结构、惠民生、把握新一轮科技革命与产业变革的历史机遇都具有重要意义。不少企业特别是科技型企业投资热情很高，政府部门应当趁势而上、因势利导。”魏际刚分析。荆林波表示，加快新基建，要在完善顶层设计、做好统筹布局的同时，加强政策引导、营造良好环境，最大程度吸引社会资本参与进来，共同做大蛋糕、分享机遇。

重大战略项目要加快实施。“天问一号”探测器启程奔赴火星、大藤峡水利枢纽左岸工程投产运行、深中通道沉管安装逐步到位……近期，科技、能源、交通等重大战略项目进展顺利，喜讯连连。国家发改委新闻发言人袁达表示，今年以来，我国在加快建设西部陆海新通道、重点跨江跨湾大桥、引江济淮水利工程等重大项目基础上，正积极谋划推进西宁至成都铁路，兰州枢纽机场改扩建等一批新的重大项目，“下一步，将聚焦国家重大战略、‘两新一重’领域，合理扩大有效投资。”

“加大‘两新一重’投资不仅有助于减缓短期内经济下行压力，从长期看，也能为扩大内需、实现经济增长方式转型提供重要助推力量。”中央财经大学金融学院教授张礼卿表示，“一方面，要加强新型基础设施建设，加快数字经济发展。另一方面，由于新基建刚刚起步，带动的投资及就业相对有限，当前也要加强以都市圈建设为代表的传统基建和重大工程建设。”

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 02 版）

(责编：岳弘彬)