精准服务 引领升级（经济聚焦·高新区里见高招④）

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陕西西安高新区搭建服务平台，出台相应创新激励政策，建立服务机构和企业之间信息反馈的互通渠道，帮助中小企业破解发展中的瓶颈。

针对不同成长阶段的企业，入驻平台的服务机构精准对接企业需求，提供专业指导和支持。截至2019年底，平台服务超过500家企业，助力中小企业向高质量、高科技方向发展。

“我们企业想开拓欧盟市场，但是没有注册海外商标的经验，想咨询一下你们。”打电话的是西安高新区一家新材料公司负责人梁木（化名）。

了解了企业需求后，金宏来知识产权代理有限公司总经理徐亚杰挂掉电话，立即和相关领域专家赶往企业。

让两家企业产生关联的服务平台，由西安高新技术产业开发区2018年3月创办，面向区内所有企业。

“很多中小型科技企业，往往重视市场发展，却忽略了企业标准化管理等方面的问题，导致企业发展受阻。该服务平台建立起了服务机构和企业间信息反馈的互通渠道，帮助企业解决发展的后顾之忧。”西安高新技术产业开发区创新发展局相关负责人蒋仁国说。

服务靠谱，协助企业拓展市场

梁木创办的新材料公司主要业务是合金材料的研发和制造，目前企业处在海外市场拓展初期。

高新区鼓励区内企业“走出去”，梁木抱着试试看的心态，在欧盟几个国家开辟了一些销售渠道，市场反馈很好。

“虽然我们很早就注册了国内的商标，但对于国外的法律不熟悉，心里还是有点没底。”梁木说，我想起来之前参加高新区一次政策宣讲会，说是高新区管委会搭建了一个服务平台，上面入驻了很多为企业提供服务的机构。

打开平台网站，梁木比较一番后选择了金宏来公司。经过几次和企业的座谈，徐亚杰提出建议：除了在欧盟提交商标申请外，根据企业未来5年的市场规划，最好同时在其他15个国家也提交申请。

“兵马未动，粮草先行。布局海外市场之前应先申请商标专利，这样才能抓住主动权，防患于未然。”徐亚杰说。

梁木很认同这个观点，双方展开洽谈、签订合同，金宏来的服务费以及商标申请费用共计24万元。截至7月底，所有的商标申请都已经递交完毕，最快的4个月后就可以收到回复。

“你们企业没有不良记录，按照相应政策，可以在高新区的服务平台上申请激励资金。24万元的合同价，你们只需要付25%。”徐亚杰介绍。

梁木喜出望外：“可以省这么多钱？”

徐亚杰说：“是啊，这笔交易完成后，你们在服务平台上确认交易完成，我们就可以到平台兑现补贴了。”

目前，这个服务平台由西安科技大市场创新云服务股份有限公司运营，公司由西安高新区管委会通过招投标选中。“企业和服务机构都可以免费入驻，管委会按照一定比例给我们支付运营费用。”创新云服务股份有限公司总经理阎健说。

雪中送炭，不让一分钱难倒英雄汉

西安一家成立于2015年的电子科技有限公司，是一家具有自主知识产权，专业化从事军工配套产品研发、电子产品加工生产的高新技术企业。“因为是初创企业，资金常常捉襟见肘，恨不得一分钱掰成两半花。”企业负责人杨帆说。

按照服务平台的政策，公司进行“军工三证”认定时，很快便收到激励资金13.5万元。

“以前很多激励政策是在企业达到一定目标后才给予，相当于锦上添花。”蒋仁国说，“我们为初创企业雪中送炭，这体现了政策的引导作用，可以激励企业加快向高质量、高科技方向发展的步伐。”

“不同成长阶段的企业需求是不一样的，比如初创期企业需要房租补贴、项目启动资金、检验检测费用补贴等，而发展规模比较大的企业则需要在参与国际市场分工、国际市场拓展以及高端人才引进等方面给予支持。这一激励政策对不同的需求都有所照顾。”蒋仁国说。

自2018年3月上线启动，截至今年6月底，在服务平台上注册的企业有3674家，入驻的服务机构已达763家。那么这个平台的激励资金从何而来？

据了解，西安高新区引导、联合区内大型企业、科研院所、社会资本，设立了总规模100亿元的战略性新兴产业引导基金。基金以“优先股”的方式对区内战略性新兴产业的相关企业进行股权投资，或者以母基金的方式对区内战略性新兴产业子基金或专项基金进行投资。取得的收益部分用来支持区内中小微企业的发展，激励资金也从此基金收益中支出。

平台开放，精准对接企业需求

“企业营业额维持在3000万元左右好几年了，就是突破不了。”面对管理咨询公司，谷荣祥说出了自己的困惑。

十几年前，谷荣祥创办西安中星测控有限公司，以生产传感器为主营业务。经过多年经营，企业已做到行业领先，但也面临着发展瓶颈。“是继续专注本业还是开拓新的领域？”谷荣祥陷入两难。

“通过对科技型企业的调查，我们发现企业发展到40人规模、千万元级收入时，常常会遇到发展瓶颈，这时就需要专业机构进行指导。”阎健说。2019年9月，服务平台邀请了第一家咨询类公司陕西泰和弘德企业管理咨询有限公司入驻。

中星测控是泰和弘德入驻平台后服务的第一批33家企业之一。截至目前，咨询专家团队已经完成了对33家企业的走访调研。

“我们通过调查发现，谷荣祥是一位技术研发型领导人，几乎所有事情要亲自过问，这在创业初期可行，但是企业发展壮大后必须专业细分。”泰和弘德总经理李昱峰说，“从第三方的角度去看，比较容易发现问题，问题解决了，企业就能再上一个台阶。”

“我们想把这里建成一个开放型的平台，可以随时根据企业的需要，邀请更多种类的服务机构入驻。”阎健说。

截至2019年底，该平台服务超过500家企业，引进行业优质服务、引导企业提升资质、优化发展路径。高新区金融办主任解严表示：“下一步，我们打算将区块链技术应用到平台建设中，建立健全的数据权属、信息公开、交易公正的管理规则，实现更精准的效果。”

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 10 版）

(责编：岳弘彬)