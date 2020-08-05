人民网>>财经

杭州西湖区数字经济提速

上半年核心产业增加值增38.2%

2020年08月05日04:02  来源：人民网－人民日报
 

　　本报杭州8月4日电  （记者李中文）今年上半年，浙江省杭州市西湖区紧扣“数字产业化、产业数字化”，推动高质量发展，成绩单亮眼：实现数字经济核心产业增加值250.9亿元，同比增长38.2%，占GDP比重34.2%。其中，云计算与大数据产业营收增长17.4%，数字内容营收增长66.8%，信息软件营收增长58.5%，物联网营收增长19.7%。

　　在疫情大考中，西湖区数字经济是如何实现逆势增长的？今年以来，西湖区鼓励企业深度上云，与相关单位联合打造软件开发云平台，疫情防控期间免费开放平台资源，为企业在软件产品规划、设计、开发、测试、发布等各环节提供服务，令软件产品开发的效率得到明显提升。截至目前，已有100多家企业注册使用云平台。

　　大力推进“机器换人”“工厂物联网”等专项行动，今年上半年已实施杭州银江环保科技有限公司的“新型冠状病毒废水处理技术应用”等“机器换人”项目10个，计划投资额9763万元。全区规上工业企业数字化覆盖率达90%以上。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月05日 10 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经

商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】

财经

商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】

财经

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved