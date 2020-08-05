杭州西湖区数字经济提速

本报杭州8月4日电 （记者李中文）今年上半年，浙江省杭州市西湖区紧扣“数字产业化、产业数字化”，推动高质量发展，成绩单亮眼：实现数字经济核心产业增加值250.9亿元，同比增长38.2%，占GDP比重34.2%。其中，云计算与大数据产业营收增长17.4%，数字内容营收增长66.8%，信息软件营收增长58.5%，物联网营收增长19.7%。
在疫情大考中，西湖区数字经济是如何实现逆势增长的？今年以来，西湖区鼓励企业深度上云，与相关单位联合打造软件开发云平台，疫情防控期间免费开放平台资源，为企业在软件产品规划、设计、开发、测试、发布等各环节提供服务，令软件产品开发的效率得到明显提升。截至目前，已有100多家企业注册使用云平台。
大力推进“机器换人”“工厂物联网”等专项行动，今年上半年已实施杭州银江环保科技有限公司的“新型冠状病毒废水处理技术应用”等“机器换人”项目10个，计划投资额9763万元。全区规上工业企业数字化覆盖率达90%以上。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】