杭州西湖区数字经济提速

本报杭州8月4日电 （记者李中文）今年上半年，浙江省杭州市西湖区紧扣“数字产业化、产业数字化”，推动高质量发展，成绩单亮眼：实现数字经济核心产业增加值250.9亿元，同比增长38.2%，占GDP比重34.2%。其中，云计算与大数据产业营收增长17.4%，数字内容营收增长66.8%，信息软件营收增长58.5%，物联网营收增长19.7%。

在疫情大考中，西湖区数字经济是如何实现逆势增长的？今年以来，西湖区鼓励企业深度上云，与相关单位联合打造软件开发云平台，疫情防控期间免费开放平台资源，为企业在软件产品规划、设计、开发、测试、发布等各环节提供服务，令软件产品开发的效率得到明显提升。截至目前，已有100多家企业注册使用云平台。

大力推进“机器换人”“工厂物联网”等专项行动，今年上半年已实施杭州银江环保科技有限公司的“新型冠状病毒废水处理技术应用”等“机器换人”项目10个，计划投资额9763万元。全区规上工业企业数字化覆盖率达90%以上。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 10 版）

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