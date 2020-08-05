乌东德电站重点工程阶段性投产

本报广州8月4日电 （记者罗艾桦）日前，由南方电网公司投资建设的国家西电东送重点工程——乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程提前实现阶段性投产。此次投产的系云南至广东柔性直流双极低端，较计划提前了30天。

工程起于云南昆北换流站，分别送电到广西柳北换流站和广东龙门换流站，横跨云南、贵州、广西、广东四省区，将丰沛的水电源源不断送抵粤港澳大湾区电力负荷中心。工程全部建成后，整体送电容量达800万千瓦。届时，南方电网西电东送总能力将超过5800万千瓦。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 10 版）

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