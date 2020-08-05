景区门票降价利在长远（市场漫步）

更加强调景区的公共属性，推动一些地方摆脱“门票依赖”，促进旅游业加快从门票经济向产业经济转变

今年以来，旅游业受疫情影响较为严重，但旅游消费需求仍然旺盛。为推动旅游市场加快复苏，各地出台了不少新举措。近日，山东省相关部门宣布，将大幅降低81家国有景区的门票价格，执行两折到五折的票价优惠。消息一出，就受到广泛好评，网友纷纷留言点赞。

景区门票价格一直是旅游市场备受关注的话题。少数地方过于看重景区门票收入，推动景区门票连连涨价。这不仅影响人们的出游体验，也制约了旅游消费的潜力。

提高景区门票价格虽然短期可以带来更多的收入，然而从长期看，景区门票价格过高，不利于社会效益最大化和旅游业的可持续发展。一些地方在发展旅游业过程中，把景区门票作为主要的收入来源；一些地方的景区门票价格管理机制不完善，难以对不合理定价行为进行有效约束；还有一些地方以景区建设管理需要资金为借口，不断提高景区门票价格。过高的门票消费比重，已成为制约人们出游的障碍之一。

近年来，我国对国有景区门票定价制度非常重视，并进行了一系列改革探索，明确了降价的大方向。国家发展改革委2018年印发的《关于完善国有景区门票价格形成机制 降低重点国有景区门票价格的指导意见》明确提出，到2020年，基本健全以景区正常运营成本为基础，科学、规范、透明的景区门票价格形成机制，并提出降低一批重点国有景区门票价格等具体要求。国务院办公厅去年印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，强调“继续推动国有景区门票降价”。

事实上，风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、国家公园等旅游资源，是弘扬传统文化、加强爱国主义教育、保护生态环境的重要载体。而依托这些资源建设的景区，具有明显的公共产品属性。也正因如此，在建设和管理相关景区时，应当把“公益”二字放在前面。

旅游经济带动性很强，除了门票收入之外，旅游所拉动的旅行团、餐饮业、酒店业、交通运输等相关行业也能带来效益。有统计显示，旅游经济中1元的直接收入可以带来6.8元的间接收入。从旅游产业健康发展的角度看，只有更加强调景区的公共属性，推动一些地方摆脱“门票依赖”，才能促进旅游业加快从门票经济向产业经济转变，更好发挥景区资源的带动作用。

眼下正值暑期出游旺季。前不久，文旅部有条件恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游业务后，出游搜索量和预订量呈现较大幅度攀升，折射出旺盛的旅游消费需求。在旅游业加速复苏的当下，一些地方降低门票价格，可以发挥更多正向示范作用，不仅可以在短时间内带来更多客流，也能更好地促进旅游业持续健康发展，实实在在地增加人们出游的获得感。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 19 版）

(责编：岳弘彬)