购物中心，有软实力才有吸引力（消费万花筒）

走进杭州市华润万象城一家品牌咖啡店，扫描二维码，进入商场的支付宝小程序中，就可以领取一张10元的代金券。在享受优惠的同时，还可以累计积分，享受商场的会员权益。

除了领券优惠购，还有无感停车、支付宝买单自动成为会员、线上下单门店取货……在越来越多的购物中心，这些数字化的服务正在变得十分寻常。

中国连锁经营协会联合尼尔森日前发布的《2019—2020年度中国购物中心消费者洞察报告》显示，新冠肺炎疫情对购物中心造成了不小冲击，60%的购物中心反映客源降低超过50%；40%的购物中心反映一季度营业收入下滑30%至50%。然而，危机之中也蕴含着新的机遇。

《报告》认为，提升环境、品牌以及交通等硬件设施是购物中心吸引顾客、提高消费者满意度的“必选动作”。现在购物中心竞争已经进入软实力比拼阶段，需重点关注工作人员服务和营销活动等软实力的提升。

《报告》指出，疫情防控期间，消费者逛街频次从平时的每月9次锐减至4次。受疫情影响，在消费者到访逗留时间、消费金额大幅下降的情况下，购物中心仍是消费者逛街购物首选。其中，时尚零售品类依然是购物中心的消费大头，消费者最近一次的消费金额平均为1562元，其次是生活服务类消费和亲子类消费，分别平均为978元和888元。

未来，购物中心要想争取更多顾客，需要通过举办文化、科技、生态等活动，营造良好氛围。同时，可多举办新品发布会、体验互动等活动，打造购物中心的鲜活度。还要突破时间与空间的限制，加快数字化进程，随时随地满足消费者所想所需。

《报告》指出，目前一、二线城市购物中心的会员已有相当比例，竞争激烈。三线城市购物中心会员发展较慢，竞争格局尚未形成，仍需培养消费者的黏性。购物中心会员大多以已婚有孩消费者为主，且多孩家庭的会员比例更高。而年轻单身会员比例相对较低，未来还有较大发展潜力。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 19 版）

(责编：岳弘彬)