扩大公共投资扶持中小企业  智利追加措施刺激经济

智利总统皮涅拉日前在国情咨文中宣布一项经济复苏计划，包括发放就业补贴、扩大公共投资、扶持中小企业等措施。

此次新公布的经济复苏计划明确了一项约20亿美元、预计超百万人直接受益的就业补贴计划，在至少未来半年内为商业、旅游业、运输业、建筑业等受新冠肺炎疫情影响最重行业提供工资补贴，保护潜在失业者。

智利还将继续增加基建领域公共支出，计划2020年至2022年间投入340亿美元，用于新建公路、港口、机场及医院、诊所、学校、文化和体育中心等，完善数字网络，提高城市的基础设施和数字化水平。此举将为智利直接创造25万个新就业岗位。

智利政府宣布，将对私人投资提供更大的政策支持。简化130个私人投资项目的许可，扩大特许经营范围，涉及210亿美元，预计创造12万个直接就业机会；政府还将为私人投资提供税收优惠，到2022年底，部分投资类别的税率从25%减少到12.5%。两项措施预计为企业节约26亿美元的成本。皮涅拉宣布，智利计划在未来5年投资近30亿美元，发展5G网络。

智利国会议员阿莱桑德里指出：“中小企业是智利国民经济重要的组成部分。恢复就业、帮扶中小企业，能够重新激发企业活力，对智利经济复苏至关重要。”

智利是拉美受疫情影响最严重的国家之一，累计确诊病例已超36万例。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会7月发布报告指出，今年智利经济将萎缩7.9%；据智利政府公布的数据，疫情令智利失去180万个就业岗位，另有近70万名就业人员处于停工状态，第二季度智利失业率达到12.2%。

智利政府此前已推出多项经济刺激计划，例如投入约170亿美元用于加强卫生系统、提供失业补助和扶持小微企业等，此外，两年内政府还将投入120亿美元用于帮助弱势家庭、增加对地方和社会组织拨款。

（本报里约热内卢8月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)