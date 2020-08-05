展望下半年中国经济:中国经济风雨无阻向前进

今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击，中国加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。

现在，中国疫情防控局势平稳，经济运行基本恢复。下半年，中国经济工作怎么干？如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果，努力弥补上半年的损失？7月30日召开的中共中央政治局会议作出部署。

牢牢把握扩大内需这个战略基点。中国内需潜力大，扩大消费和投资都有广阔空间。二季度，社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点，6月份降幅进一步收窄，连续4个月改善；投资回升态势显现，从一季度的下降16.1%转为二季度增长4.8%。接下来，要持续扩大国内需求，克服疫情影响，扩大最终消费，为居民消费升级创造条件；同时，要着眼长远，积极扩大有效投资，鼓励社会资本参与。新型基础设施建设、新型城镇化有很强的带动作用，以二者为抓手，将有望进一步带动投资和消费需求。

确保宏观政策落地见效。中国为何能成为疫情暴发以来第一个恢复增长的主要经济体？不少国际人士认为，除了疫情防控措施得当，有效的宏观经济政策也是重要因素。今年以来，中国加大宏观政策实施力度，出台了一系列减税降费、财政补贴、金融支持等方面政策措施，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关，效应持续显现。政策出得好，更要落得早落得实。中共中央政治局会议强调，“财政政策要更加积极有为、注重实效”“货币政策要更加灵活适度、精准导向”。具体来看，要保障重大项目建设资金，注重质量和效益；要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降；要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

更大力度推进改革开放。改革开放是当代中国发展进步的活力之源。聚焦营商环境，中国还将继续采取措施，用深化改革的办法优化营商环境。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。今后3年是国企改革关键阶段，实施好国有企业改革三年行动方案至关重要。从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。我们要站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加强科技领域开放合作，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。

做好民生保障和防汛救援工作。做好民生保障，下半年仍需做好困难群众基本生活保障工作，采取有效措施缓解疫情对青年人就业影响，强化外出农民工就业服务，引导返乡农民工就近就业。要加大脱贫攻坚力度，确保现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全。此次会议指出，要有力组织防汛救灾，统筹抓好南北方江河安全度汛，精心谋划实施灾后恢复重建，确保人民生命财产安全。

撸起袖子加油干，风雨无阻向前进。疫情冲击之下，中国经济展现出了强劲的韧性。展望未来，中国经济必将乘势而上、行稳致远。

（作者为本报评论员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)