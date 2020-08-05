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上半年人民币贷款增加12.09万亿元 超75%新增贷款投向企业

2020年08月05日07:43  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京8月4日电  （记者徐佩玉）中国人民银行日前公布的《2020年二季度金融机构贷款投向统计报告》显示，二季度末，金融机构人民币各项贷款余额165.2万亿元，同比增长13.2%；上半年增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元，其中超过75%的新增贷款投向了企业。

　　企事业单位贷款平稳增长。二季度末，本外币企事业单位贷款余额107.53万亿元，同比增长12.8%，增速比上季末高0.8个百分点；上半年增加9.16万亿元，同比多增2.88万亿元。

　　工业中长期贷款增速显著提升。二季度末，本外币工业中长期贷款余额10.01万亿元，同比增长12.8%，增速比上季末高4.5个百分点；上半年增加8365亿元，同比多增5540亿元。

　　普惠金融领域贷款依旧保持较高增速。二季度末，人民币普惠金融领域贷款余额19.72万亿元，同比增长20.7%，增速比上季末高3个百分点；上半年增加2.43万亿元，同比多增9372亿元。

　　房地产贷款增速持续回落。二季度末，人民币房地产贷款余额47.40万亿元，同比增长13.1%，低于各项贷款增速0.1个百分点，比上季末低0.8个百分点，连续23个月回落；上半年增加2.99万亿元，占同期各项贷款增量的24.7%，比上年全年水平低9.3个百分点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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