疫情冲击严重 美国华人电商以变应变加速发展

图为美国加州洛杉矶亚米网总部仓库。

（受访者供图）

7月31日，世卫组织第193号新冠肺炎疫情报告发布，截至欧洲中部时间7月31日10时（北京时间16时），全球报告新冠肺炎确诊病例近30万例。世卫组织总干事谭德塞称，未来10年新冠肺炎疫情将与人类长期共存。

从疫情暴发到防疫常态化，海外华人也乘势而动，加速电商发展，促进转型升级。

近日，本报采访了几位美国华人电商从业者、美籍华人和中国留学生，请他们讲述美国华人电商逆势发展的故事。

企业受疫情影响严重

据法律服务企业埃贝公司数据显示，截至2020年6月30日，上半年共有超过3600家美国企业申请破产保护，同比增加26%。特别是6月以来，美国大小企业出现破产潮。

从最开始的餐饮业、服饰业到健身业、汽车业、旅游业、航空业、能源产业等各个行业，美国企业破产风险波及范围越来越广。

面对来势汹汹的疫情，首当其冲的是个体商户，营业额骤降导致资金链断裂，关门成为无奈之举。社会是紧密联系的有机体，产业链的各个环节遭到连锁性破坏。大规模裁员使成千上万人陷入失业，只能依靠政府救济。

美国各地“居家令”也限制了居民消费。在佐治亚州亚特兰大定居的华人赵女士谈到疫情期间的诸多不便，“不能出去聚餐、理发，居家学习和工作会带来许多交流上的困难”。

面对危机，美国联邦政府在3月份通过了经济刺激方案，例如为企业提供紧急贷款并延长还款期限、为个人发放失业补助、出台相关法律政策等，刺激经济复苏，却又遭到疫情冲击。

华人电商优势突出

很多行业受困疫情在破产边缘挣扎之时，美国华人电商发展却如火如荼。

“对线上的生意来说，不但没有太大影响，反而销售额有所增长。以6月、7月的销售额来看，是去年同期的5到6倍，疫情期间平均每日有1万多订单。”美国最大的亚洲商品购物网站亚米网创始人兼CEO周游在接受本报采访时介绍。

跨境电商的蓬勃发展首先得益于庞大的消费市场。亚米网面向美国2500万亚裔人群，包括700万华侨华人，并进一步瞄准其他族裔。“华侨华人人口基数不断扩大，就会对主流群体的消费行为产生影响。”周游说，吃中餐已经成为美国人日常生活的一部分。

周游认为，消费群体增加的背后是多元文化的互生互动。“亚洲文化对美国主流文化影响越来越大，像日韩的流行文化，中国的传统文化，对青少年影响很大。”

与美国本土电商相比，美国华人电商的最大优势在于商品属性和定位。

目前在北卡罗来纳州留学的杨茹说，自己的家具、生活用品会在本土网站或实体店购买，而特定的商品，如日韩化妆品、中国小吃等则一定会去华人电商平台。赵女士则表示，逛华人电商可以缓解思乡之情：“在华人电商平台上可以买到来自家乡的华人喜欢的商品，逛起来特别开心。”

美国华人电商专注于亚洲商品，这在一定程度上增强了消费粘度。同样的商品种类为什么不去选择亚马逊等本土网站？周游分析说，“很多美国人也在寻找正宗的‘味道’”，消费者越来越注重全新的消费体验和感受。

除了特定的文化因素，线上运营的独特优势在疫情期间凸显出来。

赵女士家旁边就有很多超市，但是她并不常去，“因为很多人不戴口罩或者戴得不规范。”

杨茹则分享了她最近才开始使用的一个华人线上购物平台。很多中国商家在居家抗疫中看到商机，开始涉足电商领域。

“在华人电商平台可以买到很多亚洲的东西，可以省掉我们跑中国超市的时间，很少有中国超市开在学校附近。”洛杉矶中国留学生王利说道。比起线下，线上消费极大节约了时间成本。

解决痛点求新共赢

自3月份以来，亚米网上卖得最火爆的商品是食品、调料、厨房电器、餐厅用具。

大量门店关闭和停业，使得美国日常生活消耗品供不应求，电商平台以其成熟的网络技术和完整的商品供应链缓解了市场压力，促进了市场的平稳运行。

线下劳务市场停摆，线上用工需求井喷。周游谈到，目前亚米网工作量和工作强度成倍增加，一些之前从事旅游运输业的人员转向了电商物流和包裹配送。其中除了华人，更多的是其他族裔。

华人电商“迁移”了大量劳动力，减缓了失业人口的生活压力。

英国《金融时报》6月30日消息说，德国亚马逊部分员工因不满疫情期间工作的安全防控和薪酬问题而罢工。如何保障员工的健康安全和合法待遇，成为电商在疫情期间面对的重要问题。

针对以上问题，亚米网会对仓库进行每日病毒消杀，进入仓库者必须佩戴口罩。仓库员工实行昼夜两班轮班制，保证员工的基本作息。每人时薪增加2美元，并提供相应补贴。办公室员工则全部居家办公，最大限度确保员工安全和权益。

伴随着消费市场的突变，华人电商也暴露出一些相应问题。“亚米送货很快，但东西经常脱销，能不能买到基本看运气。”王利无奈地说。

进口产品供应链较长，加上订单激增，华人电商经常会出现货品供不应求的情况。

对此，周游回应，“我们每周都会与供货商沟通数据，并分析销售情况。希望尽可能把供应链的影响降到最低，保证每个客户的需求”。

杨茹则烦恼线上购买生鲜食材不便挑选，坦言即使疫情期间也会优先选择线下超市。考虑到食品对存放和运输都有很高的要求，亚米网目前正积极与线下超市展开合作，力攻生鲜市场，满足客户需求。

“疫情对于电商而言是一个很好的机会，希望华人电商能够把便捷的生活方式带来美国，真正改变一部分人的生活习惯。”赵女士非常看好华人电商的未来发展。

此次疫情极大地改变了消费者的消费行为。周游表示，下一步会继续优化服务，为疫情期间更多人带去便捷和实惠。

(责编：李都也(实习生)、李栋)