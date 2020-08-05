房企拿地热情高涨 北京现年内成交总价最高地块

8月3日，北京年内成交总价最高的地块出现在北京经济技术开发区，中海地产以79.2亿元总价竞得河西区地块，溢价率23.8%，可售商品住宅综合楼面价为每平方米40380元。

中国经济时报记者发现，本次土拍吸引了中海、金茂、合生、建发、“保利+中交”、“华润+城建”等共同竞拍，这些房企此前在周边区域已经有项目布局，房企的拿地热情逐渐显现。

贝壳研究院高级分析师潘浩认为，7月在北京房山轨交地块，中海地产以41.2%的高溢价率成交后，现在再次大手笔拿地。中海地产2020年在全国取地规划建面相当于2019年全年的67%，取地热情较高。其中，一线城市取地占比8%，相较2019年全年仍有9%的差距，但在北京取地数量已经追平2019年，北京依然为中海在一线城市的主要布局城市。

北京土地市场的火热并非个案，全国土地市场已处在复苏的通道中。

中原地产研究中心统计数据显示，截至2020年7月31日，全国土地市场持续升温，房企拿地趋势开始出现。多城市集中井喷卖地，土地市场成交额持续上升。50大城市年内卖地超过2.35万亿元，合计出现杭州、上海、北京、南京、广州5个千亿年内卖地城市，另外，还有10个城市卖地超过了500亿元，累计37个城市卖地超过了200亿元。

中原地产首席分析师张大伟对中国经济时报记者分析说，在降准降息等政策影响下，房企拿地积极性逐渐提高，多地再次出现高溢价率土地成交，特别是厦门等地，再次出现历史最高总价百亿元地块，使得土地市场热度持续提升。

截至目前，全国已经出现4宗百亿元的高总价地块。

张大伟认为，疫情对房企的资金链影响虽然大，但国内融资难度降低，企业的资金面宽松明显出现。房企开始积极拿地，主要是为了追求市场规模，特别是很多近年来拿地很少的企业，也开始积极拿地。目前，整体土地市场地价依然未全面上涨，土地溢价率上行主要体现在部分城市，但部分城市部分土地的价格已经达到了历史高点。

“首先，疫情下部分房企判断市场会快速企稳，政策刺激楼市，拿地积极性明显提高，特别是5月至7月整体行情持续升温。其次，5月至7月全国主要城市的市场成交量相比一季度有明显复苏，网签成交量平均上涨80%，各地市场继续复苏，目前来看，大部分城市已经逐渐恢复到疫情前的平均水平。而从趋势看，楼市正在从南到北逐渐复苏，成交量有望在第三季度继续回升，从整体看，全国南部地区相比北部地区更早复苏，跌幅也比北部地区要低。”他说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)