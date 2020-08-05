美股集体收涨 黄金升破2000美元再创新高

中新经纬客户端8月5日电 美东时间周二，美股三大指数小幅上涨。道指收涨逾160点，纳指再创新高。

美股三大股指分时走势图 来源：Wind

截至收盘，道指涨164.07点，涨幅0.62%，报26828.47点；纳指涨38.37点，涨幅0.35%，报10941.17点；标普500指数涨11.90点，涨幅0.36%，报3306.51点。

美国大型科技股涨跌不一，苹果涨0.67%，亚马逊涨0.87%，奈飞涨2.21%，谷歌跌0.64%，Facebook跌0.85%，微软跌1.5%。

美国能源股集体上涨，埃克森美孚涨2.91%，雪佛龙涨1.98%，康菲石油涨2.53%，斯伦贝谢涨2.72%，EOG能源涨4.53%。

热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨1.65%，京东涨0.06%，百度涨5.08%；微美全息涨16.41%，途牛涨15.09%，360金融涨8.57%，微博涨1.78%；爱鸿森跌37.35%，魔线跌25.17%，迅雷跌10.96%，拼多多跌2.09%。

消息面上，周二，美国国会民主党和共和党议员继续在华盛顿就下一轮财政刺激政策进行谈判。此前的会谈取得了“些许”进展，尽管共和党与民主党之间仍然存在巨大分歧。

欧洲股市方面，欧股三大股指涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于6036.00点，比前一交易日上涨3.15点，涨幅为0.05%。法国巴黎股市CAC40指数4日报收于4889.52点，较前一交易日上涨13.59点，涨幅为0.28%。德国法兰克福股市DAX指数4日下跌46.11点，跌幅为0.36%，报收于12600.87点。

国际油价周二收高。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨0.69美元，涨幅1.7%，收于每桶41.70美元。伦敦洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格上涨0.28美元，涨幅0.6%，收于每桶44.43美元。

国际金价方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价4日比前一交易日上涨34.7美元，收于每盎司2021美元，涨幅为1.75%。这是黄金期货价格史上首次报收于每盎司2000美元上方。现货黄金价格同样升破2000美元关口刷新历史新高，截至发稿，报每盎司2015美元，涨幅1.94%，此前涨幅一度扩大至2%。

截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.18%至93.3827。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)