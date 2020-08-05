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“随心飞”未必能随心 抢票难座位数量有限制

张旭

2020年08月05日07:59  来源：中新经纬
 

不能随时出发旅行，“随心飞”别乱买了！

中新网客户端北京8月5日电(张旭)最近，“随心飞”成了航旅圈的热词。继东航、海航、南航等航空公司之后，在线旅游平台也纷纷入局，推出类似产品。

“随心飞”为何引来如此多玩家，消费者又该不该出手抢购？

航司与OTA纷纷入局，“随心飞”成热门

最开始是东航推出了“随心飞”，接着包括海航、春秋、祥鹏、中联航、川航、南航等航企等纷纷跟进，目前已有10余家航企推出类似系列产品，如南航的叫“快乐飞”。由于抢购火爆，海航服务器还曾两度崩溃。

“随心飞”类产品的市场反响如此热烈，不仅引得航企纷纷参战，也让OTA(在线旅行平台)们动了心思。

飞猪表示，该平台在7月15日推出的“66元飞全国”机票将再次加量，活动时间延长到8月13日。消费者购买该产品后，所有500元以下国内机票可直接减至66元，不限航司、不限航线、不限出行时间。

近日，携程、去哪儿网则宣布上线发售跨航司的无限飞产品。这两个平台上线的产品均为奥凯航空、青岛航空及瑞丽航空三家航空公司联合推出的“周周小长假”产品，适用日期为2020年8月5日至2021年1月25日的航班。

去哪儿网公布的热门航线数据。

据去哪儿网总裁勾志鹏介绍，这是首次由三家所属不同航空集团的航司联合推出套票产品，覆盖的热门航线涵盖了天津、青岛、昆明、成都、西安、长沙、哈尔滨、三亚、海口等国内热门旅游目的地。购买产品的消费者可同时兑换三家航司国内自营航线的经济舱机票，不限飞行次数。

携程方面表示，其在7月29日晚的直播中，首次上新了2980元的上述“周周小长假”产品，限量4000套，开售即遭热抢。

同程下线“任我飞”，或因触动航企蛋糕

OTA平台和航企纷纷入局，但同程旅行却开始便折戟沉沙。

7月30日，同程旅游宣布推出“同程任我飞”产品，产品针对年底前出行日期为周六、周日1000元以内的经济舱机票，不限航司，不限次数，价格为1999元，有效期内未使用可以全额退款，使用该套餐还可享受同程旅行与航司的双份里程积分。

然而在开放支付订金当天，同程旅行却发布公告称，因技术原因中止，此举引发广泛关注，也让有意购买的用户不满。

同程旅行APP公告

业内人士指出，同程旅行此次活动原本打算自己补贴让利，但因同程旅行的套餐价格低于航空公司此前活动价，航企不能接受。

为何携程、去哪儿和飞猪三家可以推出“随心飞”类产品，同程旅行的夭折了？李及李数据分析公司创始人李瀚明指出，同程旅行的产品的最大问题，在于它抢夺了航企的资金流入口。

“去哪儿和三家航空公司的合作中，去哪儿只是渠道的角色，这种角色下OTA需要承担的风险为0；飞猪的66元性质是单次使用的优惠券，并且设有限量，航空公司面临的压力也较小。”

“航空公司之所以构建‘随心飞’类产品，是为了让旅客提前预付一部分资金。但是，同程的做法直接将航空公司的预售回款期大幅度缩短——从‘购买随心飞’的那一刻，转移到了‘兑换机票’的那一刻。航空公司和同程翻脸是意料之中。”李瀚明说。

李瀚明告诉中新网，早在非“随心飞”时代，航空公司就在“提直降代”，争夺直面客户的“入口”。如今“入口”之争的白热化，除了关系到客户资源以外，还多了现金流的考虑。目前旅游航空业被疫情影响萎缩，现金为王必然是航企的大趋势。

“随心飞”未必能随心

虽然“随心飞”抢购火爆，二手交易平台上也被屡屡加价，但“随心飞”未必能随心。

航空公司“随心飞”类产品的各种限制条件直接影响了旅客的使用体验。如，可兑换的航班日期的限制。多家航空公司将国庆假期排除在外，即2020年9月30日-2020年10月8日旅客无法兑换使用。而国庆节正是大部分上班族少有的、可以自由自配的时间段。

海航“随心飞”不包含十一黄金周。产品规则截图

而且，很多“随心飞”产品仅限于周六周日兑换，也就是说如果在某个周六前往目的地，要么选择在周日回来，要么只能等到下个周六周日才可以踏上归途。

上海的林雪(化名)在尝试了“随心飞”。她周六出发去重庆和朋友吃火锅，周天回来。“好不容易换票成功，然而上海到重庆的机票只有晚上才有，周日回到上海又是半夜。”

体验下来，林雪觉得“随心飞”没有那么随心。“这个时段机票本来就不贵，没便宜多少钱，要是没换成票反而还得亏钱。最主要的原因，这一趟下来太累了，和之前想的度假很不一样。”

抢购“随心飞”难，抢机票更难

航企给“随心飞”类产品的座位数量也有限制。如，海航每个航班可预订座位数量为20个，并提醒旅客可能存在兑换不到的风险；春秋航空称，保证每个航班限兑不少于20张机票名额，但具体可预订座位不确定。

有消费者反映，原本买“随心飞”类产品时想得很好，周六早上去，周日晚上回，但因为购买产品人数众多，机票很难抢(兑换)。另有消费反应，“随心飞”类产品在一些城市之间没有直飞航班，需要中转，从出发城市到目的城市就得花10多个小时，甚至隔天才到。

“‘随心飞’得花三千多块钱。我一年也就五天年假，出去一趟要是全用掉有点可惜，所以估计还是得自己另买机票回来。”原本打算购买“随心飞”的张伊宁(化名)在计算了假期和机票价格之后打消了购买“随心飞”的念头。

“‘随心飞’这种通票类产品，最怕的是超售。对于OTA来说，意味着需要以高价向航空公司买入机票，也就是现金损失；对于航空公司来说，则意味着航空公司需要安排旅客改签。无论是航空公司还是OTA，在设计随心飞的时候都必须谨慎地考虑超售的风险，才能让用户使用中更满意，飞起来更随心。”李瀚明说。

航班取消退票难，客服也没退票的权限

青岛市民李先生用“随心飞”兑换了7月4日的两趟航班机票。但没过多久，东航发送了航班变动提醒通知，其中一趟航班因疫情取消了。李先生按通知提示，通过东航APP和东航官网申请退票，结果因为系统原因，都无法操作成功。他拨打了东航热线电话95530，客服没有直接退票的操作权限，根本无法解决问题。

“使用‘随心飞’的过程中，没有得到愉快的体验，反而一而再再而三地遇到问题。”李先生说，他花大量时间致电客服询问，又要准备各种资料传给客服，最后还解决不了任何问题。

“‘随心飞’，不是任何人都适合购买”，有民航业人士表示，低价也不一定值得购买。对于大部分无法在下半年随时出发旅行的消费者而言，折扣经济舱已经足够划算，与其为不确定的行程买单，不如将钱花在刀刃上。

你买了“随心飞”类产品了吗，是否已经使用？(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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