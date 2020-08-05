又来2万吨储备冻猪肉！年内累计投放将达49万吨

中新经纬客户端8月4日电 华储网4日发布通知，华商储备商品管理中心有限公司组织实施中央储备冻猪肉投放工作，将于8月7日出库投放竞价交易2万吨。
来源：华储网
中新经纬客户端梳理发现，8月7日交易的中央储备冻猪肉将是年内第27次投放，累计投放量将达49万吨。
7月30日，国家发改委会同有关部门指导华商储备商品管理中心顺利组织了春节后第二十二批中央冻猪肉储备投放，共计成交9371.7吨，平均成交价为23487.28元/吨。国家发改委表示，今后一段时间，将会同有关部门继续密切跟踪研判生猪和猪肉市场形势变化，及时组织中央冻猪肉储备投放。
近日，农业农村部有关负责人指出，下半年消费进入旺季，每年6月至9月猪肉价格季节性上涨，今年与疫情防控形势好转后的消费增长叠加，可能阶段性上涨的压力偏大一些。预计今年猪肉进口比去年增加100万吨，禽肉产量增加100万吨。综合考虑，市场供给是有保障的。(中新经纬APP)
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