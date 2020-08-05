民航局：7月日均航班量为11941架次，日均环比增10.36%

中新经纬客户端8月4日电 据民航局网站4日消息，8月3日，民航局召开民航疫情防控工作领导小组会议，民航局局长冯正霖主持会议并讲话，民航局副局长崔晓峰传达近期国务院联防联控机制相关要求。民航防控工作领导小组全体成员参加会议。

冯正霖指出，当前民航疫情防控工作面临的形势和任务依然复杂严峻，要坚决按照党中央、国务院各项部署要求，对防控漏洞再排查、防控重点再加固、防控要求再落实，完善常态化防控机制，做好秋冬季疫情防控准备，切实采取有效措施防止疫情反弹，巩固来之不易的防疫成果。

冯正霖要求，一要始终绷紧疫情防控这根弦，秉持“认真、科学、冷静”的总原则，严格执行熔断和奖励机制，科学动态调整航班，扎实做好外防输入各项工作，严防疫情通过民航途径传播。二要以慎终如始的信心和决心，做好打持久战的准备，杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，做好重点地区、重点场所防控工作，严格落实防控指南各项要求，毫不放松抓实抓牢民航疫情防控各项措施。三要着力细化防疫措施，盯紧盯牢防疫漏洞，不断完善民航应急体系，提升民航应急处置水平。下一步，民航系统各单位将落实电视电话会议要求，针对秋冬季疫情防控工作认真开展自查和专项检查工作。

据了解，自6月以来，旅客出行需求较前期明显提升，航班恢复形势持续向好。6月，民航共保障各类飞行32.5万班，日均航班量10820班，日均环比上升14.1%；共完成旅客运输量3073.9万人次，增速较5月回升10.2个百分点。7月，共保障各类飞行37.0万班，日均航班量为11941架次，日均环比增长10.36%；共完成旅客运输量3699.56万人次，环比增长20.35%。（中新经纬APP）

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