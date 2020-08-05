财政部：截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元

中新经纬客户端8月4日电 据财政部网站4日消息，7月份，地方政府债券(以下称地方债)发行2722亿元，其中，新增债券422亿元，再融资债券2300亿元。
截至7月底，今年累计发行地方债37586亿元，其中，新增债券28290亿元，再融资债券9296亿元。新增债券完成全年发行计划(47300亿元)的59.8%，其中，一般债券发行5629亿元，完成全年计划(9800亿元)的57.4%；专项债券发行22661亿元，完成全年计划(37500亿元)的60.4%。
下一步，财政部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方债发行使用，促进积极的财政政策落地见效。（中新经纬APP）
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