汛情扰动食品价格 机构预测7月CPI短暂微升

国家统计局将于近日公布7月居民消费价格指数（CPI）。多家机构预测，由于汛情对食品价格产生一定扰动，消费品价格有所回升，7月CPI或出现短暂微升，同比涨幅料在2.6%至2.7%。不过，洪涝对物价的短期影响将逐步弱化，8月见顶后整体回落趋势不变，年内CPI仍将逐季走低。

“受洪涝等因素扰动，7月高频食品价格同比回升，可能拉动CPI同比，预计CPI同比可能跟上月持平。”兴业证券首席经济学家王涵认为。

国泰君安证券首席经济学家花长春指出，7月食品价格继续上涨，但涨幅有所收窄，主因在供给收缩、需求回暖以及高基数效应。洪汛影响蔬菜、肉类供给端，进而拉动食品CPI上涨。非食品价格方面，截至7月末，WTI原油价格为40.76美元/桶，同比降幅再收窄至-29%。但国内油价因先前油价涨幅一直在保护价之下，而未做调整。预计7月交通价格有所企稳，衣着、文娱、医疗、其他小幅放缓。

“综合来看，CPI短暂进一步上升至2.7%，8月见顶后整体回落轨迹不变。”花长春说。

“汛情对食品价格产生一定扰动，粮食、蔬菜、肉类等价格均出现不同程度上升。”浙商证券首席经济学家李超表示，粮食方面，强降水和洪涝对农作物生产造成一定影响，短期供给下降催生粮价上涨预期，6月以来原粮收购价格指数持续上行。鲜菜方面，一方面强降水造成鲜菜产量下降；另一方面洪灾造成运输成本上升，对“北菜南运”造成一定影响。不过，目前看鲜菜价格波动仍符合季节性特征，对CPI扰动较小。

华泰证券研究所副所长张继强指出，7月受南方降雨洪涝的持续影响，部分食品价格处于上行区间。7月中上旬南方强降雨对蔬菜供应的负面影响依然存在。猪肉价格已连续两个月上涨，餐饮业经营、企业复工逐渐恢复推高猪肉消费量。农业农村部相关人士分析认为，本轮猪价走高主要为消费拉动型上涨。

展望后市，机构普遍认为，“猪周期”已见顶回落，洪涝对物价影响或逐步弱化，年内CPI逐季走低趋势不改。

“猪肉价格难以突破去年11月的高点。”李超指出，其一，生猪存栏和能繁母猪存栏持续稳健回升，生猪产业链供给回暖的趋势未变；其二，今年以来，我国已进行了26次中央储备冻猪肉投放，且今年猪肉的进口数量一直保持高位，额外的猪肉供给亦有助于稳定猪价预期；其三，猪肉需求虽已显著回升，但难以强于去年同期水平，“社交距离”影响下餐饮业完全复苏仍有待时日。

“我们预计7月CPI小幅抬升，但仍维持年内CPI逐季走低的观点，全年中枢约2.5%。” 张继强指出，食品方面，洪涝对物价影响或逐步弱化。能繁母猪存栏同比已实现转正，生猪存栏和仔猪供给量连续增长，后续猪价上涨动力不足，7月中旬已出现见顶迹象。非食品方面，消费需求难以在年内膨胀式增长，非食品物价尚不具备显著反弹的基础。

(责编：李都也(实习生)、李栋)