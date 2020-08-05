银行业二季度以来罚金逾2亿 虚报小微贷款成新重灾区

金融领域常态化强监管仍在延续。《经济参考报》记者根据银保监会公告统计，2020年4月1日至7月31日（以披露时间计，下同）各级银保监系统对银行业机构（不含个人，下同）累计开出罚单近700张，罚金金额逾2亿元。其中百万级罚单37张，数量与去年同期相比近乎翻倍。

值得注意是，在“严防资金空转套利”的监管基调下，近期银行低利率信贷资金违规“输血”股市楼市罚单明显增多，仅百万级大额罚单中，银行涉房、涉股贷款违规数量占比就超过三成。而在小微信贷扶持政策密集加码的背景下，虚报涉农贷款、小微企业贷款数据也成为信贷套利新“重灾区”。

百万级大额罚单频出

二季度以来，银保监会层面披露罚单9张，地方银保监局及银保分局披露罚单数量680余张。

其中，银保监会开出的9张罚单均为5月9日开出，六大国有银行位列其中。从处罚原因看，六大行均涉及EAST系统数据质量及报送违规。其中，工商银行、中国银行均被罚没270万元，交通银行、建设银行、农业银行、邮储银行分别被罚没260万元、230万元、230万元和190万元。业内人士认为，这也反映出监管部门加大了对数据监管的力度。

从处罚金额看，百万级以上罚单多为数罪并罚。平安银行北京分行因涉及“采取不正当手段发放贷款，个人贷款资金违规流入房地产领域、二手房按揭首付比例不符合规定”等因素被银保监会开出777.22万元罚单。南京银行紧随其后，因“同业投资资金违规用于支付土地出让金；同业投资资金违规用于上市公司定向增发；同业投资资金违规用于土地储备开发”等10余项原因被银保监会江苏监管局开出610万元罚单。交通银行广西分行因“违规发放流动资金贷款用于收购本行不良资产”等原因被处以430万元罚单。

从受罚机构看，中小银行特别是农商行占据大额罚单“半壁江山”。例如深圳农商行因“流动资金贷款审查严重不尽职；贷前调查不尽职导致信贷资金被挪用于缴纳土地出让金”等原因被深圳银保监局处以260万元罚款。慈溪民生村镇银行因“有关业务内控管理不到位；关联交易管理不到位”被宁波银保监局罚210万元。江苏姜堰农商行、石嘴山银行吴忠分行因“违规流转信贷资产”分别被当地监管部门处以120万元和100万元罚款。

谈及中小银行罚单数量较多的原因，麻袋研究院高级研究员王诗强表示，尽管信贷是银行的传统业务，但各类机构信贷业务的开展情况有所不同。信贷管理涉及管理的制度、能力、经验以及专业水平，由农村信用社改制而来的农商行在这些方面则显得相对薄弱。

违规“输血”股市楼市遭严查

从违规原因看，超五成罚单、逾60%罚金涉及信贷相关问题。业内人士对记者表示，在当前政策支持小微企业贷款背景下，贷款利率处于历史低位，而近期股市强劲走势让其中出现套利空间，因此今年来监管一直都在严查小微企业的经营贷投向问题，防范银行利率较低的信贷资金违规进入股市、楼市，处罚也从严从重。

例如，银保监会浙江监管局接连披露三则处罚信息显示，因“贷款管理不审慎，贷款资金违规流入股市、房市”等原因，华夏银行杭州分行、中国银行浙江省分行以及中国农业银行杭州分行分别被处罚60万元、75万元以及60万元。因信贷资金被挪用于支付购买土地款项、信贷资金违规流入股市，中国农业银行股份有限公司金华分行被银保监会金华监管分局处罚145万元。同样因房地产调控政策落实不到位、违规为房地产企业提供融资，中国银行宁波市分行被银保监会宁波银保监局处罚90万元。

据了解，由于当前信贷资金成本相对较低，二季度以来部分获得信贷资金的企业和个人就在积极参与结构性存款套利，导致银行结构性存款余额大幅增高，在股市行情看涨之后，股市收益很容易覆盖信贷资金成本，对资金的吸引力明显更大。

“监管机构始终都在严格监管信贷资金违规进入股市，在股市行情火爆之际，监管的力度已经明显加强，但贷后再进行资金用途干预并不容易。”天津某城商行信贷部经理表示。

王诗强表示，有套利需求的客户往往存在多头开户，资金在多个账户间转移，这就导致原放款银行无法监督客户资金流向。因此，银行通过信贷客户的支付流水、缴税凭证（企业客户）来判断资金流向，但是要求客户提交消费记录或者支付流水，需要大量工作人员审核，工作量大，运营成本较高。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智预计，对于信贷资金的监管未来仍将会持续，而且力度或继续上升，针对金融机构的强监管，已经从此前抓重点、抓大案要案，转变成了常态化。同时通过监管使资金能够直达小微企业，从而实现金融服务实体经济目标。

虚报小微贷款成新重灾区

值得注意的是，除资金违规流入股市楼市等传统监管重点外，伴随经济增长压力凸显，金融监管机构对银行支持小微企业质效关注度明显提升。截至目前，年内已有数十家银行因虚报涉农贷款、小微企业贷款数据受到监管处罚，处罚频率较往年显著提升，已然成为信贷领域处罚新“重灾区”。

多家银行因相关业务被监管进行批量处罚。例如，江西九家农商行均因虚报涉农、小微企业贷款数据，分别被罚款30万元，共计270万元。

“为了支持实体经济，年初以来政策对于小微企业的扶持不断，由于各地罚单披露做出处罚日期通常有几天至数月不等的延迟，所以近几个月来相关罚单明显增加。”王诗强表示，这种阶段性特征也体现了监管因地制宜、审时度势的特点。

对于“虚报数据”背后动因，中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼认为，中小银行承受一定指标考核压力，包括金融监管指标和地方政府考核指标，比如“两增两控”等。同时，随着近两年大型银行下沉服务重心，由于其在资金成本和网点方面具有优势，对中小银行服务小微企业产生了一定的挤出效应。

在北京科技大学经济管理学院金融工程系教授刘澄看来，对于监管而言，除了将支持小微企业发展作为重要的政策目标外，还要根据小微企业经营的实际情况解决关键问题，比如，可适度放松对中小银行的刚性约束，在担保制度等方面适当给予一些政策扶持等。监管部门也应联合其他有关部门形成政策合力，共同推进小微经济的发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)