人民网>>财经

房地产市场延续复苏态势 部分城市阶段性回调

十余城市相继收紧房地产调控政策

2020年08月05日08:07  来源：经济参考报
 

　　7月份，全国房地产市场延续复苏态势，同时部分城市出现阶段性回调行情。近日，中国指数研究院公布7月份百城价格指数，根据中国房地产指数系统对全国100个城市新建及二手住宅的调查数据，2020年7月，全国100个城市新建住宅平均价格为15528元/平方米，环比上涨0.43%，涨幅较上月收窄0.10个百分点。

　　从涨跌城市个数看，80个城市环比上涨，19个城市环比下跌，1个城市与上月持平。同比来看，全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨3.21%，涨幅较上月扩大0.05个百分点。

　　全国百城二手住宅平均价格为15304元/平方米，环比上涨0.02%，涨幅较上月收窄0.28个百分点。从涨跌城市个数看，49个城市环比上涨，50个城市环比下跌，1个城市与上月持平。同比来看，二手住宅平均价格较去年同期上涨2.05%，涨幅较上月收窄0.29个百分点。

　　从7月份市场表现来看，在新建住宅方面，重点城市整体推盘量依旧维持高位，多数城市去化表现一般，城市内项目分化明显。深圳、东莞调控政策加码，广州市场活跃度提高。二手住宅方面，7月百城平均价格同环比均上涨，但涨幅均有所收窄。值得注意的是，乌鲁木齐、大连等地7月份疫情反复，短期内将对二手房市场成交造成一定压力。

　　月内，针对房地产调控政策，中央召开房地产工作座谈会，重申坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，不将房地产作为短期刺激经济的手段，强调坚持“三稳”目标，因城施策，全面落实城市政府主体责任。同时，强调实施好房地产金融审慎管理制度，防止资金违规流入房地产市场；要求发挥财税政策作用，有效调节住房需求。此外，会议指出要进一步加强市场监测、监管，做好住房保障工作，因地制宜推进城镇老旧小区和棚户区改造。

　　地方层面，杭州、东莞、深圳、南京、宁波等十余城市收紧房地产调控政策，从人才购房限售、加码限购限贷等方面，保障住房刚需，抑制投资投机需求。其中深圳从调整商品住房限购年限、完善差别化信贷措施、发挥税收调控作用、细化普通住房标准、加强市场监管等方面出台稳定房地产市场的“八条”新政。此外，海南、郑州等地开展房地产市场整治工作，促进市场健康发展。

　　针对未来市场，中指院方面分析认为，中央将保持房地产调控政策的连续性、稳定性，坚持稳地价、稳房价、稳预期。地方政府也将从各地实际出发，采取差异化调控措施，确保房地产市场平稳健康发展。预计未来，房地产市场整体价格上涨空间有限，短期面临调整压力，而部分房价、地价上涨预期较强的城市或将针对性出台调控政策以稳定预期，保障房地产市场平稳运行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经

商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】

财经

商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】

财经

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved