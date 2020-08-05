房地产市场延续复苏态势 部分城市阶段性回调

7月份，全国房地产市场延续复苏态势，同时部分城市出现阶段性回调行情。近日，中国指数研究院公布7月份百城价格指数，根据中国房地产指数系统对全国100个城市新建及二手住宅的调查数据，2020年7月，全国100个城市新建住宅平均价格为15528元/平方米，环比上涨0.43%，涨幅较上月收窄0.10个百分点。

从涨跌城市个数看，80个城市环比上涨，19个城市环比下跌，1个城市与上月持平。同比来看，全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨3.21%，涨幅较上月扩大0.05个百分点。

全国百城二手住宅平均价格为15304元/平方米，环比上涨0.02%，涨幅较上月收窄0.28个百分点。从涨跌城市个数看，49个城市环比上涨，50个城市环比下跌，1个城市与上月持平。同比来看，二手住宅平均价格较去年同期上涨2.05%，涨幅较上月收窄0.29个百分点。

从7月份市场表现来看，在新建住宅方面，重点城市整体推盘量依旧维持高位，多数城市去化表现一般，城市内项目分化明显。深圳、东莞调控政策加码，广州市场活跃度提高。二手住宅方面，7月百城平均价格同环比均上涨，但涨幅均有所收窄。值得注意的是，乌鲁木齐、大连等地7月份疫情反复，短期内将对二手房市场成交造成一定压力。

月内，针对房地产调控政策，中央召开房地产工作座谈会，重申坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，不将房地产作为短期刺激经济的手段，强调坚持“三稳”目标，因城施策，全面落实城市政府主体责任。同时，强调实施好房地产金融审慎管理制度，防止资金违规流入房地产市场；要求发挥财税政策作用，有效调节住房需求。此外，会议指出要进一步加强市场监测、监管，做好住房保障工作，因地制宜推进城镇老旧小区和棚户区改造。

地方层面，杭州、东莞、深圳、南京、宁波等十余城市收紧房地产调控政策，从人才购房限售、加码限购限贷等方面，保障住房刚需，抑制投资投机需求。其中深圳从调整商品住房限购年限、完善差别化信贷措施、发挥税收调控作用、细化普通住房标准、加强市场监管等方面出台稳定房地产市场的“八条”新政。此外，海南、郑州等地开展房地产市场整治工作，促进市场健康发展。

针对未来市场，中指院方面分析认为，中央将保持房地产调控政策的连续性、稳定性，坚持稳地价、稳房价、稳预期。地方政府也将从各地实际出发，采取差异化调控措施，确保房地产市场平稳健康发展。预计未来，房地产市场整体价格上涨空间有限，短期面临调整压力，而部分房价、地价上涨预期较强的城市或将针对性出台调控政策以稳定预期，保障房地产市场平稳运行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)