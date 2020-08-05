人民网>>财经

澳大利亚维持利率不变 多国央行或放缓货币政策宽松步伐

2020年08月05日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：多国央行或放缓货币政策宽松步伐

　　本周，相关国家央行将公布最新利率决议。澳大利亚央行4日维持利率不变的决议反映了全球基调，暂时按兵不动，显示前期大规模宽松货币政策后，各央行刺激政策有放缓苗头。

　　澳央行启动购债

　　澳大利亚储备银行（央行）4日在8月份政策会议上宣布，将基准利率维持在0.25%的历史低点，符合市场预期，同时宣布于5日起购买国债稳定市场。

　　议息声明提到，澳洲经济正经历自1930年代以来最严重收缩，预计失业率在今年稍后时间会升至10%，央行承诺会尽力支持就业、企业，而5日起将恢复购买国债，有需要时会加码。

　　央行表示，在实现充分就业、通胀目标取得进展之前，利率会保持不变。央行预计，未来几年的平均通胀将在1%至1.5%之间，预计通胀率将维持在低于2%的水平。

　　央行还指出，虽然全球经济衰退最差时间已经过去，但前景仍充满不确定性，认为经济会逐步复苏，但要看疫情是否得到控制。

　　该行承诺将按需要购买国债，以便将三年期国债收益率控制在0.25%，过去几周公债收益率略微上扬。“央行将在二级市场购买债券，以确保三年期公债收益率与目标水平保持一致，”澳储备银行行长菲利普·洛称。“如有需要，还将进一步购债。”

　　与此同时，新冠肺炎疫情的反弹也给该国经济和决策增添不确定性。澳大利亚维多利亚州2日报告新增新冠肺炎确诊病例671例，死亡病例7例。这个澳大利亚人口第二大州州长丹尼尔·安德鲁斯当天宣布维州进入“灾难状态”，首府墨尔本施行宵禁。

　　墨尔本7月8日起“封城”6周，没能有效控制疫情。社区传播病例数居高不下、一些确诊病例感染路径不明，促使维州施行澳大利亚迄今最严格防疫举措。安德鲁斯说，墨尔本的防疫限制措施将调高至第4级，直至9月13日。这一防控级别下，墨尔本市将宵禁6周。

　　澳大利亚财政部在两周前发布的财政和经济更新中估计，维多利亚州的限制措施将使第三季经济增长减少约0.75个百分点。

　　英央行或进一步减慢购债速度

　　英国央行将于6日召开货币政策会议，预计也将维持处于历史低点的利率不变。

　　据《华尔街日报》报道，市场机构普遍预计英国央行将维持基准利率在历史低位的0.1%不变，资产购买计划规模也将维持在7450亿英镑。

　　本次利率决议中最引人关注的是最新的经济评估，对有效下限（ELB）和负利率的讨论，以及量化宽松的未来路径。

　　预计英国央行最终会下调有效下限和扩大量化宽松的规模，但这可能在年底前后公布，或者是在11月英国央行发布的季度政策报告中宣布。

　　在6月货币政策会议上，英国央行货币政策委员会维持利率不变，但随着金融市场流动性问题的缓解，该委员会还将债券购买速度从之前的每周135亿英镑减至约每周60亿英镑。

　　Investec首席经济学家肖表示：“我们的预期是，委员会的投票将一致赞成‘不改变’政策利率和量化宽松政策。但是我们预计资产购买的速度将进一步降低。英国央行将宣布8月6日以后进行的反向国债拍卖规模，并暗示该计划或多或少会持续到今年年底。这表明，每周国债购买量将接近40亿英镑，以便届时达到7450亿英镑的总目标。”

　　“在试图进一步衡量政策立场时，我们预期委员会注意到经济有进一步复苏的势头。当然这也只是反映了经济对逐步解除封锁的反应。”

　　肖指出，更为关键的是，随着CJRS（薪资补助计划）到期，经济在年底将如何发展。此外，成员们还将注意到欧洲大陆、美国和英国的新冠肺炎感染率上升的迹象。

　　“货币政策委员会对当前指标的评估可能是一种谨慎的乐观态度，但未来经济仍面临受到强烈打击的风险。我们认为，英国央行货币政策委员会很有可能在11月批准另外750亿英镑至1000亿英镑的量化宽松政策。”肖说。

　　超宽松政策暗藏风险

　　本周泰国央行和印度央行也将公布最新利率决议，市场预计将大概率维持利率不变。针对应对疫情时期各央行采取大规模宽松政策的举措，专家表示，虽然一定程度令各经济体渡过了流动性危机，但未来金融系统的脆弱性风险难以避免。

　　国际清算银行亚太区首席代表悉达多·蒂瓦里日前公开表示，各国央行在疫情暴发之后采取的措施避免了金融崩溃。对于央行采取的应对措施，他评价道，在第一阶段中，央行的干预措施解决了流动性问题，令共同基金市场得以畅通，稳定了全球金融市场。

　　具体来说，最初，各央行降低利率，甚至发行负利率债券，然后，利用公开市场资产购买计划来疏通做市商的资产负债表，之后，央行注入流动性，同时开放市场运作。同时，央行还介入了商业票据和政府证券。在美国，央行还介入了市政市场。“央行在一些非传统领域扩大部署，为陷入困境的企业雪中送炭，要么直接彻底买断债务（即购买债券和商业票据），要么施加援手支持银行以融资换贷款的形式放贷，尤其是针对中小企业放贷。”

　　对于央行疫情期间扮演的角色，蒂瓦里称，这不是信贷分配，也不是为预算提供货币资金支持，这只是一种干预，目的是向企业部门提供流动性，缓解疫情对企业的打击。“当前是一个特殊时期，我不知道下一场危机会是什么，但这将带来决定性影响。”

　　“央行需要说清楚这些举措的治理框架，阐明它们赢得了决策的控制权，表明这些举措是暂时的，以及它们将如何在合适的时机放权。我们多年来学到的一件事就是，不要让财政政策与货币政策联系得太紧密，如果央行的界限移动得太多，可能影响央行的独立性，也会增加金融系统的脆弱性，因此这将是未来一段时间内的一个挑战。”蒂瓦里说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经

商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】

财经

商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】

财经

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved