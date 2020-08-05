澳大利亚维持利率不变 多国央行或放缓货币政策宽松步伐

原标题：多国央行或放缓货币政策宽松步伐

本周，相关国家央行将公布最新利率决议。澳大利亚央行4日维持利率不变的决议反映了全球基调，暂时按兵不动，显示前期大规模宽松货币政策后，各央行刺激政策有放缓苗头。

澳央行启动购债

澳大利亚储备银行（央行）4日在8月份政策会议上宣布，将基准利率维持在0.25%的历史低点，符合市场预期，同时宣布于5日起购买国债稳定市场。

议息声明提到，澳洲经济正经历自1930年代以来最严重收缩，预计失业率在今年稍后时间会升至10%，央行承诺会尽力支持就业、企业，而5日起将恢复购买国债，有需要时会加码。

央行表示，在实现充分就业、通胀目标取得进展之前，利率会保持不变。央行预计，未来几年的平均通胀将在1%至1.5%之间，预计通胀率将维持在低于2%的水平。

央行还指出，虽然全球经济衰退最差时间已经过去，但前景仍充满不确定性，认为经济会逐步复苏，但要看疫情是否得到控制。

该行承诺将按需要购买国债，以便将三年期国债收益率控制在0.25%，过去几周公债收益率略微上扬。“央行将在二级市场购买债券，以确保三年期公债收益率与目标水平保持一致，”澳储备银行行长菲利普·洛称。“如有需要，还将进一步购债。”

与此同时，新冠肺炎疫情的反弹也给该国经济和决策增添不确定性。澳大利亚维多利亚州2日报告新增新冠肺炎确诊病例671例，死亡病例7例。这个澳大利亚人口第二大州州长丹尼尔·安德鲁斯当天宣布维州进入“灾难状态”，首府墨尔本施行宵禁。

墨尔本7月8日起“封城”6周，没能有效控制疫情。社区传播病例数居高不下、一些确诊病例感染路径不明，促使维州施行澳大利亚迄今最严格防疫举措。安德鲁斯说，墨尔本的防疫限制措施将调高至第4级，直至9月13日。这一防控级别下，墨尔本市将宵禁6周。

澳大利亚财政部在两周前发布的财政和经济更新中估计，维多利亚州的限制措施将使第三季经济增长减少约0.75个百分点。

英央行或进一步减慢购债速度

英国央行将于6日召开货币政策会议，预计也将维持处于历史低点的利率不变。

据《华尔街日报》报道，市场机构普遍预计英国央行将维持基准利率在历史低位的0.1%不变，资产购买计划规模也将维持在7450亿英镑。

本次利率决议中最引人关注的是最新的经济评估，对有效下限（ELB）和负利率的讨论，以及量化宽松的未来路径。

预计英国央行最终会下调有效下限和扩大量化宽松的规模，但这可能在年底前后公布，或者是在11月英国央行发布的季度政策报告中宣布。

在6月货币政策会议上，英国央行货币政策委员会维持利率不变，但随着金融市场流动性问题的缓解，该委员会还将债券购买速度从之前的每周135亿英镑减至约每周60亿英镑。

Investec首席经济学家肖表示：“我们的预期是，委员会的投票将一致赞成‘不改变’政策利率和量化宽松政策。但是我们预计资产购买的速度将进一步降低。英国央行将宣布8月6日以后进行的反向国债拍卖规模，并暗示该计划或多或少会持续到今年年底。这表明，每周国债购买量将接近40亿英镑，以便届时达到7450亿英镑的总目标。”

“在试图进一步衡量政策立场时，我们预期委员会注意到经济有进一步复苏的势头。当然这也只是反映了经济对逐步解除封锁的反应。”

肖指出，更为关键的是，随着CJRS（薪资补助计划）到期，经济在年底将如何发展。此外，成员们还将注意到欧洲大陆、美国和英国的新冠肺炎感染率上升的迹象。

“货币政策委员会对当前指标的评估可能是一种谨慎的乐观态度，但未来经济仍面临受到强烈打击的风险。我们认为，英国央行货币政策委员会很有可能在11月批准另外750亿英镑至1000亿英镑的量化宽松政策。”肖说。

超宽松政策暗藏风险

本周泰国央行和印度央行也将公布最新利率决议，市场预计将大概率维持利率不变。针对应对疫情时期各央行采取大规模宽松政策的举措，专家表示，虽然一定程度令各经济体渡过了流动性危机，但未来金融系统的脆弱性风险难以避免。

国际清算银行亚太区首席代表悉达多·蒂瓦里日前公开表示，各国央行在疫情暴发之后采取的措施避免了金融崩溃。对于央行采取的应对措施，他评价道，在第一阶段中，央行的干预措施解决了流动性问题，令共同基金市场得以畅通，稳定了全球金融市场。

具体来说，最初，各央行降低利率，甚至发行负利率债券，然后，利用公开市场资产购买计划来疏通做市商的资产负债表，之后，央行注入流动性，同时开放市场运作。同时，央行还介入了商业票据和政府证券。在美国，央行还介入了市政市场。“央行在一些非传统领域扩大部署，为陷入困境的企业雪中送炭，要么直接彻底买断债务（即购买债券和商业票据），要么施加援手支持银行以融资换贷款的形式放贷，尤其是针对中小企业放贷。”

对于央行疫情期间扮演的角色，蒂瓦里称，这不是信贷分配，也不是为预算提供货币资金支持，这只是一种干预，目的是向企业部门提供流动性，缓解疫情对企业的打击。“当前是一个特殊时期，我不知道下一场危机会是什么，但这将带来决定性影响。”

“央行需要说清楚这些举措的治理框架，阐明它们赢得了决策的控制权，表明这些举措是暂时的，以及它们将如何在合适的时机放权。我们多年来学到的一件事就是，不要让财政政策与货币政策联系得太紧密，如果央行的界限移动得太多，可能影响央行的独立性，也会增加金融系统的脆弱性，因此这将是未来一段时间内的一个挑战。”蒂瓦里说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)