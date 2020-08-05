美国财政部将三季度借款预估提高至9470亿美元

据美联社报道，当地时间8月3日，美国财政部表示，预计今年7至9月政府借款规模将达到9470亿美元，这将是本季度的最高借款规模纪录，以满足因新冠肺炎疫情造成的庞大且持续的借款需求，但此规模低于今年第二季度创纪录的2.75万亿美元。
数据显示，本季度预计借款9470亿美元的规模超过了2008年政府不得不动用巨额资金应对金融危机时创下的5300亿美元的纪录。同时，这个数字比财政部在5月份的预测高出2700亿美元，当时财政部预计本季度将借入6770亿美元。此外，美国财政部3日表示，政府计划在今年10至12月期间借债1.22万亿美元。
美国国会预算办公室预计，今年全年的赤字将飙升至3.7万亿美元，远远超过2009年创下的1.4万亿美元的历史纪录。按照财政部目前的预测，政府在截至9月30日的本预算年度的新借款总额预计将达到4.51万亿美元。美国财政部同时预计，在2021预算年度开始时，第一季度的借款规模将达到创纪录的1.22万亿美元。
分析指出，美国近十年来公共债务总额持续增加，这种情况令人担忧。自2009年底以来，到2020年第一季度，公共债务水平几乎翻了一番，从12.3万亿美元增加到23.2万亿美元。同时，额外的经济刺激计划将在全球经济中增加美国的债务。
自5月份开始，疫情在美国许多州卷土重来，迫使政府暂停经济重启的措施。不久前，共和党公布了新一轮规模为1万亿美元的经济刺激计划，不过，目前美国国会有关刺激法案的谈判进度缓慢。据知情人士透露，美国总统特朗普表示，如果国会关于财政刺激计划的谈判破裂，那么白宫将采取单方面行动。
美国供应管理协会（ISM）3日公布的数据显示，7月美国制造业ISM采购经理人指数为54.2，高于市场预期的53.5，创2019年3月以来最高。然而就业指数仍然连续12个月处于萎缩区间，表明美国制造业劳动力市场的长期增长仍存不确定性。
此外，数据显示，7月份，美国共有32家企业申请破产，年内总数达到160家，为金融危机以来前七个月总数的最高纪录。8月开始，零售业延续了这个趋势。美国历史悠久的连锁百货公司洛德-泰勒及其母公司莱尔托特公司已经申请破产保护。
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