国锐集团长三角区域再发力 携手蓝光集团共同发展

8月4日，北京荣华天地，、国锐集团与蓝光环沪区域公司达成战略合作协议。国锐集团董事陈岗、长三角区域总经理张啸虎、蓝光环沪区域公司总裁陆军、投资副总裁孙克等出席签约仪式，此次签约，双方宣布正式合作，为推动双方在地产开发与运营领域的长足发展注入新动力。

国锐集团董事陈岗

蓝光环沪区域公司总裁陆军

长三角区域总经理张啸虎

7月29日，国锐集团与蓝光集团以14.25亿元的价格拿下常州市经开区大明路东侧、韩区河北侧地块。地块东临华丰路，西接大明路。两条主干道均为南北向分布，与北侧的龙锦路、南侧富民路等主干道相通。地块往南的东方东路沿线是相当成熟的红星爱琴海商业综合体。

地块周边教育资源和生态资源也极为丰富。教育资源有潞城小学、潞城中学等，地块以东有刘国钧职业技术学校、省常中戚墅堰分校。生态方面，地块一公里范围内，分布着丁塘河湿地和玫瑰湖两个生态公园。总体来看地块优势突出，不论生态、教育还是商业区，都能在最大程度上满足未来业主的需求，地块潜力巨大。

此次，国锐集团与蓝光集团优势互补深入合作，充分发挥两大集团在地产开发的品牌优势以及项目经验，共同打造出常州具有代表性意义的全新明星地标项目，共同服务城市、服务人民，更好的助推当地经济的高速发展。

中国房地产市场已进入供需平衡为主要特征的发展新阶段，房地产企业发展需要新思维、新模式。而国锐集团与蓝光集团的合作便是两家企业对于行业趋势的相似判断，此次合作更是一次全新尝试。相信未来国锐集团与蓝光集团的合作会更上一层楼，更会通过专业优势互补形成“1+1>2”的协同效应。（牛广文）

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