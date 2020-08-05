2020年服贸会倒计时：冬季运动专题助力冰雪产业发展

人民网北京8月5日电 （栗翘楚）中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）进入倒计时。8月5日上午，2020年服贸会冬季运动专题媒体通气会在北京奥运城市发展促进中心举行。作为服贸会8个专题展之一，冬季运动专题以“冰雪力量”为主题，包括主题论坛、展览展示、产业对接、重点活动等丰富内容。

北京奥运城市发展促进中心主任付晓辉表示，冬季运动专题将保持一贯的“国际化、产业化、大众化”特点，重点凸显北京2022年冬奥会筹备情况；以2022北京冬奥会为契机，以“实现与国际冬季运动资源对接，拉动中国冰雪产业发展”为宗旨，突出冰雪产业在现代全球服务贸易中的重要位置，促进国际间体育、科技、文旅、健康产业的融合发展。

发布会上，国际数据集团中国区副总裁张莉表示，作为全球冰雪产业第一展，将借助品牌和资源优势积极促进冰雪经济和服务贸易融合发展，立足全球冰雪产业最前沿，持续加强国际间交流合作，拉动国内冰雪经济发展；开展冰雪南北对话，推进冰雪运动“南展西扩东进”战略；充分整合冰雪资源，拉动京津冀协同发展及京张旅游文化带建设，通过设立系列活动和深入合作拓展，实现冰雪产业落地与持续健康发展；展现科技冬奥最新成果，助力2022北京冬奥会。

国际化 打造国际交流平台

据介绍，冬季运动专题将延续国际视野，邀请国际奥委会、国际冬季单项组织、联合国以及世界冰雪强国等重要嘉宾出席，邀请冬季运动主流国家和地区组团参展，将有奥地利、挪威、捷克、法国、日本、意大利、芬兰、冰岛、瑞士、德国等20多个冰雪强国参展，共吸引线上、线下500余个国内外品牌，主题论坛邀请来自超过20余个国家和地区的260名嘉宾参会演讲，国际参与度占比50%以上。

据了解，冬季运动专题展览面积约1.6万平米，按照服贸会组委会统筹安排，包括两个展区，一是国家会议中心综合展区，主要展示冬奥会最新筹办成果，同时展示国际冰雪产业最新技术和服务及中外合作成果；二是在户外玲珑塔南侧的专题展区里，将展示大众参与冰雪运动的相关技术服务成果，展览可观可展可体验互动。

作为助力北京2022年冬奥会和冬残奥会筹办的一项重要工作，此次冬季运动专题展重点围绕冬奥主题，展示冰雪服务贸易、冰雪场馆/技术整体解决方案、冰雪运动竞技保障、冰雪高新技术服务、科技冬奥及冰雪科技等板块，为全力筹备2022年冬奥会做好准备。

产业化 助力冰雪产业发展

同时，为冰雪创新项目和初创企业提供多维度展示平台及资本对接，举办冰雪创新创业争霸赛，邀请国内外各大风投机构到场与优秀项目近距离洽谈，为优秀项目提供更多展现自身亮点获得投资的机会，选出一批优质的双创企业，为优胜的冰雪初创企业提供入驻冰雪孵化器的机会，助力国内外冰雪初创企业或项目落地中国，推动产业创新、促进体育与科技融合；举办国际冰雪智库闭门研讨会，邀请国内外冰雪业界专家围绕就疫情下的中国冰雪产业痛点展开深入探讨，为全球冰雪产业的趋势和未来发展献计献策；设置省市组团展区，实现跨省市冰雪交流，促进企业与地方政府间的资源对接，助力冰雪运动南展西扩东进；冰雪产业人物专题访谈《冰雪大咖说》，依托冰雪行业各领域最高层次人才，结合当下冰雪最热话题，发布前沿理念趋势报告，为冰雪行业发展给予更多创新思想和启示。

通过多形式交流和合作，加强国内外冰雪产业对接，积极带动中国冰雪产业和相关城市地区的发展。在2020疫情影响下，全球冰雪产业受到重创，为复兴冰雪经济，助力冰雪产业可持续发展，将立足全球冰雪，联合冰雪国家、国际组织、政府、企业及个人打造全球冰雪产业联盟，助推我国雪产业的优化发展、快速扩张。

大众化 丰富大众冰雪体验

在展会期间，2022北京冬奥组委、中国奥委会、首钢、延庆等冬奥主要赛区在内的奥运主题展区，和包括七大冬季奥林匹克项目国际单项体育联合在内的冬季运动知识普及，展示冬奥筹备进展，与奥运冠军面对面。组织冰雪进校园活动，让每一位在场观众深入了解冬季运动和冬奥知识，让更多普通观众走进冰雪，了解冰雪，促进了冬季运动推广和冰雪的文化传播。

在促进冰雪运动大众化方面，也推出了青少年冰雪体验、大众冰雪嘉年华、冰雪户外装备采购节、冰雪运动个人装备秀等诸多深受冰雪爱好者的活动。室内的冰雪体验包括：真冰秀场、仿真冰体验、造雪屋和仿真雪越野滑雪体验等。同时，在活动期间举办多形式的小型大众赛事，激发大众对冰雪运动热情，鼓励广大青少年参与冰雪运动，全面培养冰雪人才。这些丰富多彩的配套活动，不仅全面覆盖冰雪产业全链条，更是成功激发了民众积极参与冰雪运动的热情，为冬季运动装备生产企业提供多种形式演示和推介活动吸引买家体验与新产品测评。

除丰富多彩的配套活动外，北京冬奥组委围绕绿色与节俭办奥阶段性成果，通过场馆建设、赛事运行、科技冬奥、城市发展等方面，展示北京冬奥会对促进城市发展、提升生活水平、创造美好生活等带来的改变；奥地利知名冰雪品牌，包括Doppelmayr的索道研发及技术服务、AXESS的智能出入控制解决方案、SNOW51的城市一站式滑雪体验、以及HEAD国际一线运动器械及配套服务等展示，覆盖冰雪全产业链；奥运城市发展论坛中，成功举办冬奥会的城市市长、规划师、设计师、运营管理专家，共同探讨冬奥机遇与城市发展、冬奥城市规划与赛后场馆利用、冬奥城市国际合作交流等重要话题，为北京献计献策，开创适合北京双奥城市可持续发展的创新之路，都将为大众带来前所未有的冰雪体验。

(责编：栗翘楚、孙阳)