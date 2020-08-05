“四明”导航引路 创业板改革风鹏正举

自6月12日公布改革框架文件以来，创业板注册制改革在紧张而又有条不紊地进行。7月13日，创业板迎来了注册制下的第一批上会企业；今日，注册制下首批新股将启动发行申购。创业板2.0时代的第一批上市公司将于本月中旬正式挂牌交易。

当前，疫情影响尚未结束，国际环境日趋复杂，以注册制为主线的创业板改革对做好“六稳”工作、落实“六保”任务、服务实体经济加快恢复有着重要意义，那么，如何让这项重大改革平稳顺利地推进，从而实现各项预定改革目标呢？深交所的答案是：在证监会统一部署下，将“四明”贯穿到创业板改革全过程之中，即理念上、操作上将“开明、透明、廉明、严明”全面落实到发行审核和发行承销的所有环节，让改革风平浪静地落地，同时切实增强市场各方的改革“获得感”。

开明就是在改革过程中始终坚持以市场为中心，广泛收集、归纳、整理市场意见建议。不论是改革总框架，还是每一项具体而微的工作，遵循“从市场中来，到市场中去”原则制定的各项规则制度才能更加完善，更好地为市场所接受、所认同，后续执行才能更加有成效，实现改革的初始目标才更有保障。

透明是资本市场“三公”原则的具体体现，是公平、公正的重要保证，透明还能大幅降低市场运行成本，提高市场运行效率。作为市场组织、监管者、服务者，深交所把透明作为“四明”的核心和中心环节，深入推进“透明交易所”建设，特别重视审核透明度，坚决杜绝“口袋政策”、暗箱操作，全过程都要让人看得见、看得清、看得懂，以此取信于市场。

廉明就是在发行审核和发行承销等环节高度廉洁。资本市场每一个环节都涉及巨大利益，腐败侵蚀的后果极其严重，特别是在注册制下，监管不对上市公司价值进行实质判断，企业上市将更加容易，但如果腐败渗入发行审核和承销环节就会埋下隐患，后果将十分严重。交易所致力于构建立体化的监督制度，就是为了形成监督合力，确保市场廉明，杜绝任何腐败空间。

严明就是坚持从严治市，坚决打击违法违规行为，尤其对欺诈发行、财务造假等严重违法行为实行“零容忍”。创业板证券发行与承销的文件用大量篇幅明确了日常监管措施、违规情形、自律监管措施、纪律处分要求。注册制之下，中介机构将承担更大责任，加之制度以事后追惩为主，只有做到从严治市，创业板才能充满活力、长盛不衰。

“四明”是资本市场过往改革和发展中经验的一次系统性概括和提炼，是市场化、法治化导向在创业板注册制改革层面的体现，也是“建制度、不干预、零容忍”九字方针的具体落实。

在当前复杂形势下，资本市场承担着更重要的使命，刚刚召开的中国证监会年中工作会议再次强调，推进创业板改革并试点注册制平稳落地和稳定运行。创业板从1.0版到2.0版是一次重大的制度“迭代”和制度跃升，改革是一项系统工程，牵涉的问题和因素非常多，并不是一个轻松的任务，但在“四明”保障下，创业板注册制改革正在平稳顺利推进，改革效应初步显现，各方反应积极，初步有了获得感，乘风而起的创业板改革最终达到各项预期目标，值得期待。（本报评论员）

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