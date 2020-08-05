人民网>>财经

“四明”导航引路 创业板改革风鹏正举

2020年08月05日16:28  来源：证券时报网
 

自6月12日公布改革框架文件以来，创业板注册制改革在紧张而又有条不紊地进行。7月13日，创业板迎来了注册制下的第一批上会企业；今日，注册制下首批新股将启动发行申购。创业板2.0时代的第一批上市公司将于本月中旬正式挂牌交易。

当前，疫情影响尚未结束，国际环境日趋复杂，以注册制为主线的创业板改革对做好“六稳”工作、落实“六保”任务、服务实体经济加快恢复有着重要意义，那么，如何让这项重大改革平稳顺利地推进，从而实现各项预定改革目标呢？深交所的答案是：在证监会统一部署下，将“四明”贯穿到创业板改革全过程之中，即理念上、操作上将“开明、透明、廉明、严明”全面落实到发行审核和发行承销的所有环节，让改革风平浪静地落地，同时切实增强市场各方的改革“获得感”。

开明就是在改革过程中始终坚持以市场为中心，广泛收集、归纳、整理市场意见建议。不论是改革总框架，还是每一项具体而微的工作，遵循“从市场中来，到市场中去”原则制定的各项规则制度才能更加完善，更好地为市场所接受、所认同，后续执行才能更加有成效，实现改革的初始目标才更有保障。

透明是资本市场“三公”原则的具体体现，是公平、公正的重要保证，透明还能大幅降低市场运行成本，提高市场运行效率。作为市场组织、监管者、服务者，深交所把透明作为“四明”的核心和中心环节，深入推进“透明交易所”建设，特别重视审核透明度，坚决杜绝“口袋政策”、暗箱操作，全过程都要让人看得见、看得清、看得懂，以此取信于市场。

廉明就是在发行审核和发行承销等环节高度廉洁。资本市场每一个环节都涉及巨大利益，腐败侵蚀的后果极其严重，特别是在注册制下，监管不对上市公司价值进行实质判断，企业上市将更加容易，但如果腐败渗入发行审核和承销环节就会埋下隐患，后果将十分严重。交易所致力于构建立体化的监督制度，就是为了形成监督合力，确保市场廉明，杜绝任何腐败空间。

严明就是坚持从严治市，坚决打击违法违规行为，尤其对欺诈发行、财务造假等严重违法行为实行“零容忍”。创业板证券发行与承销的文件用大量篇幅明确了日常监管措施、违规情形、自律监管措施、纪律处分要求。注册制之下，中介机构将承担更大责任，加之制度以事后追惩为主，只有做到从严治市，创业板才能充满活力、长盛不衰。

“四明”是资本市场过往改革和发展中经验的一次系统性概括和提炼，是市场化、法治化导向在创业板注册制改革层面的体现，也是“建制度、不干预、零容忍”九字方针的具体落实。

在当前复杂形势下，资本市场承担着更重要的使命，刚刚召开的中国证监会年中工作会议再次强调，推进创业板改革并试点注册制平稳落地和稳定运行。创业板从1.0版到2.0版是一次重大的制度“迭代”和制度跃升，改革是一项系统工程，牵涉的问题和因素非常多，并不是一个轻松的任务，但在“四明”保障下，创业板注册制改革正在平稳顺利推进，改革效应初步显现，各方反应积极，初步有了获得感，乘风而起的创业板改革最终达到各项预期目标，值得期待。（本报评论员）

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved