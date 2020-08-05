华宇助力天津发放第一张冷藏冷冻食品贮存服务提供者备案凭证

2020年8月3日上午，天津市颁发全市首张《天津市冷藏冷冻食品贮存服务提供者备案凭证》，首张证书由天津市津南区市场监督管理局局长为天津金福临海产冻品有限公司颁发！
冷藏冷冻食品贮存备案属于天津市食品经营许可管理系统功能范畴，天津市食品经营许可管理系统由北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇”）承建。
天津市食品经营许可管理系统服务于天津市市场监督管理委员会，系统的建设以让数据多跑路、群众少跑腿，提升食品经营许可审批便利化水平为宗旨和基本原则，使用该系统，企业和群众申办食品经营许可证可通过互联网全程在线申报，保障“提交纸质材料+领取许可证照”最多跑一次，降低群众办事成本，实现食品经营许可全程网上审批；同时积极推行并联审批、联审会办，压缩办理环节、精简申办材料、缩短办理时限，最大限度提高审批效率。
华宇深耕市场监管信息化领域十余年，多年来，华宇在市场监管与食品监管、药品监管等领域积累了大量的技术和业务经验并取得了具有竞争力的市场主导地位，先后为遍及全国20多个省市区域的200余个市场监管体系单位提供了优秀的信息化产品和解决方案。
未来，华宇将继续深耕市场监管信息服务领域，助力统一开放竞争有序的现代市场体系构建，助力市场监管部门有效落实国家“互联网+政务服务”的战略目标，促进优化协同高效的政府监管体系，以信息化手段保障市场监管综合执法的推进以及产品质量安全监管的加强，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】