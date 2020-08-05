原标题：华宇助力天津发放第一张冷藏冷冻食品贮存服务提供者备案凭证

2020年8月3日上午，天津市颁发全市首张《天津市冷藏冷冻食品贮存服务提供者备案凭证》，首张证书由天津市津南区市场监督管理局局长为天津金福临海产冻品有限公司颁发！

冷藏冷冻食品贮存备案属于天津市食品经营许可管理系统功能范畴，天津市食品经营许可管理系统由北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇”）承建。

天津市食品经营许可管理系统服务于天津市市场监督管理委员会，系统的建设以让数据多跑路、群众少跑腿，提升食品经营许可审批便利化水平为宗旨和基本原则，使用该系统，企业和群众申办食品经营许可证可通过互联网全程在线申报，保障“提交纸质材料+领取许可证照”最多跑一次，降低群众办事成本，实现食品经营许可全程网上审批；同时积极推行并联审批、联审会办，压缩办理环节、精简申办材料、缩短办理时限，最大限度提高审批效率。

华宇深耕市场监管信息化领域十余年，多年来，华宇在市场监管与食品监管、药品监管等领域积累了大量的技术和业务经验并取得了具有竞争力的市场主导地位，先后为遍及全国20多个省市区域的200余个市场监管体系单位提供了优秀的信息化产品和解决方案。

未来，华宇将继续深耕市场监管信息服务领域，助力统一开放竞争有序的现代市场体系构建，助力市场监管部门有效落实国家“互联网+政务服务”的战略目标，促进优化协同高效的政府监管体系，以信息化手段保障市场监管综合执法的推进以及产品质量安全监管的加强，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

(责编：夏晓伦、毕磊)