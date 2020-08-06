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企业家当勇担社会责任（新论）

徐尚昆

2020年08月06日07:30  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记在企业家座谈会上指出：“企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任。”企业质量和生命力是一个经济体竞争力的微观基础，企业家才能及企业家精神是影响企业成长的重要因素。勇于承担社会责任，是企业家精神的重要内容。

　　改革开放以来，我国逐步建立和不断完善社会主义市场经济体制，市场体系不断发展，各类市场主体蓬勃生长。其间，一大批有胆识、勇创新的企业家茁壮成长，形成了具有时代特征、民族特色、世界水准的企业家队伍。企业家精神在创新驱动、机遇识别、风险承担、决策协调等方面起到了举足轻重的作用，有利于企业稳步增长，助推经济高质量发展。

　　对大多数企业而言，社会责任早已不是陌生概念，那些抱负远大、追求卓越的企业也在用实际行动积极践行自己的社会责任。近年来，越来越多企业家在创造就业机会、促进地方经济发展的同时，积极投身公益事业。疫情防控期间，广大企业家积极作为、主动担当，在物资捐赠、防疫物资供应、复工复产、稳定就业等方面作出了贡献，充分体现了责任感和使命感。应该看到，企业家们在经济发展、环境保护、诚信经营、社区服务、创造就业、员工成长、公益慈善等方面勇担公共责任，有力推动了我国经济社会健康可持续发展。

　　任何企业都存在于社会之中，都是社会的企业。因此，企业承担社会责任，是企业家精神的应有之义。与此同时，承担社会责任，也是企业孕育机会、推动创新和创造竞争优势的重要来源。世界银行和国家统计局曾对工业企业进行过一次调查，样本包括12个城市的1268家企业。我们对调查数据进行深入研究后发现，企业承担社会责任能够显著增加企业社会资本，有助于推动企业可持续发展。可以说，只有切实履行社会责任的企业和企业家，才符合时代要求，也才能真正得到社会认可。

　　由此不难理解，一个热心慈善公益的企业，更有可能树立良好的公众形象；一个对消费者负责的企业，更有可能赢得顾客与市场；一个诚实守信、保护环境的企业，更容易得到政府、投资方及消费者的支持。对企业家而言，企业承担社会责任意味着收获更好的经营环境和更多的资源支持，这是长远“投资”。

　　当前，在保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，有必要营造有利于企业家施展才能的环境，进一步激活和发挥企业家精神，推动我国经济可持续发展。要充分发挥政府倡导、政策支持和行业协会的作用，积极引导并增强企业家承担社会责任的意识。企业家自身也要充分认识承担社会责任对建立友善外部环境、树立良好品牌声誉、赢得消费者信心的重要性。集中力量办好自己的事，坚定弘扬企业家精神，广大企业家就能在奋发有为、共克时艰中推动企业实现更大发展，为中国经济航船行稳致远作出新的更大的贡献。

　　（作者为中国人民大学国家发展与战略研究院研究员）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月06日 05 版）
(责编：李都也(实习生)、李栋)
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