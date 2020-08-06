展望下半年中国经济：坚定不移继续扩大开放

日前召开的中共中央政治局会议指出，必须坚定不移推进改革，继续扩大开放，持续增强发展动力和活力。

当前，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济陷入深度衰退，国际环境日趋复杂。世界正经历百年未有之大变局，但和平与发展仍然是时代主题。从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势。中国将继续站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，推动建设开放型世界经济。

继续扩大开放，是加快形成新发展格局的应有之义。“以国内大循环为主体”，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。新发展格局的形成，必将推动中国经济与世界经济深度融合，推进更高水平对外开放。

继续扩大开放，是实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放的必然要求。中国将坚持互利共赢的开放战略，推动共建“一带一路”走深走实和高质量发展，依托各类开发区发展高水平经贸产业合作园区。中国正在加大西部和沿边地区开放力度，推进西部陆海新通道建设，促进东中西互动协同开放，加快形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

继续扩大开放，是推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变的需要。中国将更好地吸收借鉴国际成熟市场经济制度经验和人类文明有益成果，全面对接国际高标准市场规则体系，加快国内制度规则与国际接轨。中国致力于营造更加市场化、法治化、国际化的营商环境，放宽外资市场准入，完善知识产权保护法律体系，保护外资合法权益。

继续扩大开放，还要充分发挥中国超大规模市场优势，以市场优势稳住外贸外资基本盘。中国有14亿人口、4亿中等收入群体构成的超大内需市场，具有全球最完备、规模最大的工业体系，具备强大的生产能力和完善的配套体系。畅通国内循环、繁荣国内经济，利于加快推动新一轮科技革命和产业变革，带动世界经济复苏，培育新形势下中国参与国际合作和竞争的新优势。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。今年以来，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，以实际行动向世界传递中国对外开放的不变决心：推动海南自由贸易港建设，再次大幅缩减外商投资准入负面清单，举办网上广交会，积极筹备第三届中国国际进口博览会……

言必信、行必果！无论外部形势如何变化，中国始终保持继续扩大开放的定力。中国敞开大门迎接八方来客，在危机中育新机、于变局中开新局，为自身和世界经济发展注入强大动能。

（作者为本报评论员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)