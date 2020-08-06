鞍钢实现铁矿石人民币跨境结算

本报鞍山电 （记者胡婧怡）日前，一条满载铁矿石的大船自澳大利亚启程，驶向位于中国东北地区的鲅鱼圈港。这船铁矿石是鞍钢集团国际经济贸易有限公司（简称鞍钢国贸公司）与世界主要铁矿石生产商之一的力拓集团首次通过人民币开证跨境结算的长协项下进口的铁矿石，合计金额约1亿元人民币。
据悉，鞍钢集团每年从力拓集团采购数百万吨的高品质铁矿石产品。开展进口铁矿石的人民币跨境结算，对国内买方而言，可以有效规避因汇率波动带来的风险，境外矿山企业也能为其在华经营业务和未来发展开拓更多选择。
鞍钢国贸公司此次与力拓铁矿完成首单人民币跨境结算，在大宗原燃料进口采购方面实现了与世界主要矿山公司采用人民币跨境结算的新突破，标志着鞍钢集团成为中国钢铁行业第二家通过人民币跨境结算实现跨境交易的企业，也是东北首家实现人民币跨境结算的钢铁企业，在推动人民币国际化进程上体现了央企担当。
未来，鞍钢国贸公司还将积极探索区块链和云交易等数字化新技术应用，进一步扩大使用人民币跨境结算规模及合作范围，提高供应链交易效率，降低交易成本，助力中国钢铁行业高质量发展。
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