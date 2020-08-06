投资者再度见证历史 国际金价站上2000美元

原标题：国际金价站上2000美元

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）投资者再度见证历史，8月4日伦敦金现货黄金一夜狂飙升破2000美元/盎司关口，续刷纪录高点，并且是史上首次站上这一关口。8月5日清晨，伦敦金现货黄金价格震荡上升，陆续突破2010、2020、2030三大关口，最高在8月5日上午触及2031.02美元/盎司，随后回落并震荡下行。但年内伦敦金现货黄金仍然涨幅超过30%。

谈及黄金不断刷新历史新高的原因，苏宁金融研究院高级研究员陆胜斌对北京商报记者表示，黄金近期快速上涨有几个主要的驱动因素：第一，疫情发生之后，为了刺激各国经济，全球主要央行向市场投放大量基础货币，并通过信用扩张衍生出更多的信贷，而黄金的供给近年来保持平稳，因此“泛滥”的流动性推动黄金价格上涨；第二，从美国10年期国债收益率与实际收益率来看，通胀预期不断上行，不生息的黄金资产相较美国国债更具性价比；第三，美元指数快速下行，长期来看，美元指数与黄金价格有明显的负相关关系；第四，中美摩擦等“黑天鹅”事件突发，黄金作为避险资产具有了极强的吸引力。

回顾7月以来，黄金价格迎来迅猛上涨，7月17日-27日伦敦金现货黄金连续上涨，7月27日，伦敦金现货黄金突破2011年创下的1921.18美元/盎司的历史高价，然而7月28日，国际金价迎来巨幅震荡，在创新高后又出现急跌行情，当日伦敦金现货黄金盘中最高触及1981.17美元/盎司，创下历史新高，不过，冲高后明显下行，盘中一度较日内高点回落超过70美元，盘中振幅3.81%。

伴随着金价突破历史新高，贵金属价格面临大幅波动，7月28日，上海黄金交易所发出通知称，受国际因素影响，近期金银价格波动较大，持仓水平较高，市场风险明显加剧。请各会员单位做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，提高风险意识，合理控制仓位，理性投资。近期各银行也开始纷纷提示金银等贵金属投资风险，亦有部分银行宣布暂停账户铂金、账户钯金等产品的开仓交易。

接下来金价呈何走势，当前是否还有买入机会也备受投资者关注。“当前美元的逆全球化趋势已经出现端倪，且美国的疫情控制远远不如中国、欧洲、日本等地区，美国经济的复苏将会受到疫情的掣肘，美元指数进入下行通道已经是大概率事件，在美国大选尘埃落定之前，‘黑天鹅’事件突发的可能性仍然很大，避险资产仍有配置价值。”陆胜斌如是说。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英对北京商报记者指出，黄金中长期价格仍然会保持结构性的牛市，下一个理论关口将会在2200美元附近。不过黄金突破了历史的新高，短期技术性回调的风险也进一步加大。

中邮证券投资顾问徐伟表示，后疫情时代黄金相对美元是更优秀的资产，而美联储宽松立场长期不改，经济复苏下通胀预期强烈，实际利率仍有下行空间，黄金配置价格进一步凸显。金价突破历史新高，预计A股黄金板块仍有进一步走高的能力，投资者可关注黄金板块中的行业龙头品种。

(责编：李都也(实习生)、李栋)