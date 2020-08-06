发改委：推动汽车家电消费升级

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）巩固国民经济复苏态势仍待乘势而上。8月5日，《新闻联播》推出系列报道《权威访谈·乘势而上 奋勇前进》，专访国家发改委副主任宁吉喆。宁吉喆明确，下半年，要牢牢把握扩大内需这个战略基点，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。

2019年，消费对我国国民经济增长的贡献率达到57.8%，成为拉升经济的重要内生力量。中钢经济研究院高级研究员胡麒牧表示，将消费拉动作为下半年经济增长重要着力点符合我国近几年经济增长驱动结构。在至少是过去六年间，消费都是拉动经济“三驾马车”的领头羊。

宁吉喆表示，下半年，我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级。

今年上半年国民经济新闻发布会上，国家统计局发言人刘爱华表示，疫情期催生了许多新产业新业态新模式，将为经济回升继续提供有力支撑。其中，远程办公、在线教育、智能施工、无人配送这些新模式有效地化解了现实生活中的一些堵点、难点，数字经济、智能制造、生命健康等新产业形成更多增长极，将为经济下一阶段增长提供更多支撑。

在我国，消费升级由来已久，而疫情进一步加速了这一趋势。国家统计局数据显示，上半年，社会消费品零售总额172256亿元，同比降11.4%。然而，即便在一般性线下消费数据缓慢回升的情况下，升级类商品销售仍保持较快增长，网上消费总额更是创造双位数增长速度。

“根据此次专访来看，扩大内需有两个重要发力点：数字经济和汽车领域。而这也源于上半年其在拉动我国内需方面的突出表现，疫情之下逆势增长，且具有相对稳定性。”胡麒牧指出。

除发展数字经济拉动优势外，宁吉喆还提出，鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。

对此，胡麒牧指出，此前施行汽车限购更多是基于治理城市拥堵和环保的考量，而新能源汽车作为战略性新兴产业需要大力发展。如今在投资等财政补贴端，扶持力度已然比较到位，那么目前就需要从需求侧着眼。

“新能源汽车近几年超高速的增长，绝对推动力是政策而非市场力量。过去几年我国新能源汽车补贴从2010年最高时的12万元骤降至今年的2.5万元。事实上，牌照路权优惠也是新能源汽车发展的关键驱动力，2019年前11个月，国内所销售的新能源汽车中有超过四成用户来自于限购城市。”今年初，国家信息中心副主任徐长明公开表示。

实际上，上半年，国务院、国家发改委等部门已推出配套政策“组合拳”。例如，《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出逐步放宽或取消汽车限购；《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，明确将新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底等。

截至目前，地方解绑限购政策措施也相继出台。例如，2019年6月，广州市和深圳市相继出台相关政策；海南从2019年7月1日至今年末，全面放开新能源小客车增量指标；北京自8月1日起面向“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标等。

对于投资这个拉动上半年国民经济的重要增长点，宁吉喆重申，要重点推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程“两新一重”建设，加大公共卫生、应急物资储备、交通能源等领域补短板力度，实施城市更新，加快城镇老旧小区改造。

值得关注的是，在今年国家财政新形势下，宁吉喆强调，下半年，我国将进一步完善民间投资的环境，加大政策支持力度，支持民间资本参与应对疫情、公共卫生、仓储物流、应急储备等短板领域的建设，同时，要引导银行推出适应民营企业特点的信贷产品，增加信用贷款、中长期贷款规模和比例。据了解，当前国内民间投资占全社会投资的近60%，已成为稳投资的重要力量。

“前述领域之前大多以政府主导或国企、央企作为参与主体。民营资本进驻的羁绊主要在制度及民资规模方面。”胡麒牧表示，“例如，招投标环节，很多现在现行制度实质上是将民资排除在外。资质定得太高企业无法介入；同时，参与公共基础设施投资额过大，单个民企难以承担。如果采取分标段等方式，将单个项目予以拆分，企业投资难度会降低不少。而从信贷角度来看，目前民资的信贷成本高于国有企业，所以可将融资范畴进一步扩大，例如股权类产品实际效果或优于信贷类产品。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)